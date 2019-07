光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

▲光芒後援投手德瑞克丟出變態「魔球」。(圖/翻攝自大聯盟推特)



記者路皓惟/綜合報導

光芒後援投手德瑞克(Oliver Drake)21日比賽中,以丟出一顆違反「人體工學」的噴射魔球,三振掉白襪打者賈西亞(Leury Garcia),雖然他身為右投,但這球軌跡卻像極了左投丟出的滑球,立即在網路上引起球迷們的大肆討論。

此戰8局上光芒換上德瑞克登板,在一、二壘有人情況下,面對打者賈西亞,前2球用指叉球取得好球數,第3球以一顆類似螺旋球軌跡從內角拐到外角的變化球,讓賈西亞揮棒落空出局。而根據ESPN記錄顯示,這顆球被記為滑球。

What kind of sorcery is this from Oliver Drake? #RaysUppic.twitter.com/suMnN6vqTl