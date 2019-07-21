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光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

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▲光芒後援投手德瑞克（Oliver Drake）丟出變態「魔球」。（圖／翻攝自大聯盟推特）

▲光芒後援投手德瑞克丟出變態「魔球」。（圖／翻攝自大聯盟推特）

記者路皓惟／綜合報導

光芒後援投手德瑞克（Oliver Drake）21日比賽中，以丟出一顆違反「人體工學」的噴射魔球，三振掉白襪打者賈西亞（Leury Garcia），雖然他身為右投，但這球軌跡卻像極了左投丟出的滑球，立即在網路上引起球迷們的大肆討論。

此戰8局上光芒換上德瑞克登板，在一、二壘有人情況下，面對打者賈西亞，前2球用指叉球取得好球數，第3球以一顆類似螺旋球軌跡從內角拐到外角的變化球，讓賈西亞揮棒落空出局。而根據ESPN記錄顯示，這顆球被記為滑球。

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右投手滑球軌跡通常是從右側滑向左側，但這一球行徑路線卻是反方向，跟螺旋球的軌跡極為類似。而螺旋球的軌跡又被視為反向曲球，曾在早期棒球比賽中出現，但由於這種球路並不常見，因此也被認定是「魔球」的一種。

螺旋球在現今棒球比賽幾乎已經消失，主要是因為投手必須以不符人體工學的方式投球，投球過程中手掌要向內側旋轉，製造球路的反向旋轉軌跡，使得手肘必須承受相當大的力量，容易造成手肘傷勢。

儘管德瑞克登板守住球隊1分領先，但9局上光芒牛棚失守，麥肯（James McCann）轟出陽春砲追平比數，將比賽帶入延長賽，最終白襪在11局上靠著阿布瑞尤（Jose Abreu）關鍵安打超前比數，終場白襪就以2比1逆轉勝光芒。

關鍵字： 光芒魔球
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