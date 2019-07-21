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射手柯佛1年約加入公鹿　捨棄老東家七六人

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▲▼柯佛。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯佛加入公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

38歲帥氣老牌射手柯佛(Kyle Korver)做出抉擇，選擇以1年260萬美元的價碼加入公鹿，持續為生涯首座總冠軍而戰，捨棄進入NBA的第1支球隊七六人。

日前就有消息指出柯佛在公鹿和七六人之間抉擇，但勝出的關鍵在於公鹿年度最佳教練獎得主巴登霍澤(Mike Budenholzer)。兩人曾在老鷹隊合作，當時柯佛也在2015年生涯唯一一次入選明星賽，再次合作不意外。

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去年繳出60勝22敗闖進東區決賽的公鹿，季末失去擁有外線能力的前新人王布洛格登(Malcolm Brogdon)，補進上季場均8.6分，外線命中率39.7%的柯佛，以及馬修斯(Wesley Matthews)。

柯佛上季效力爵士但在7月初康利(Mike Conley)的交易案中被送到灰熊，再被交易到太陽，但隨即被裁掉成為自由球員。

柯佛在2003年選秀第2輪51順位被籃網選中，但立即被交易到七六人，隨後輾轉效力爵士、公牛、老鷹、騎士等隊。16年NBA生涯擁有135場季後賽經驗，柯佛場均9.1分外線命中率42.9%，有4個球季命中率為全聯盟最高，生涯2351顆三分球排在史上第4，僅次艾倫(Ray Allen)、米勒(Reggie Miller)以及柯瑞(Stephen Curry)。

關鍵字： 柯佛公鹿
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