運動雲

>

全壘打大賽尻太多發！　大都會重砲新秀阿隆索陷低潮

ETtoday運動雲

▲2019年全壘打大賽冠軍，阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會重砲新秀阿隆索摘下2019年全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會重砲新秀阿隆索（Pete Alonso）雖然在21日對戰巨人比賽，代打轟出三分砲，率隊11比4奪勝，但這位新科全壘打大賽冠軍近期遭遇打擊低潮，總教練米奇（Mickey Callaway）認為這全是全壘打大賽帶來的疲勞所致。

教頭米奇表示：「阿隆索是一名『工作馬』，但有些時候你必須將他拉離比賽。」此戰阿隆索並未獲得先發，而他近30個打數僅擊出3支安打，雖然包含2支全壘打，但吞下13次三振，打擊率從.280下滑到.265。 

請繼續往下閱讀...

在米奇看來，阿隆索陷入打擊低潮的主因就是參加全壘打大賽。他在3輪比賽中合計轟出57發全壘打，在最終決戰更是狂掃23轟，且這位菜鳥球員在比賽結束後隔天立即參與明星賽，多少造成了身體的疲憊。

阿隆索表示，「我沒有感覺任何不舒服，我也必須相信教練團，我知道他們想要我保持最佳狀態，但我討厭休息，我想上場比賽，因為我很好勝，不過我也尊重這個決定。」儘管今日並未先發出賽，但他在6局上獲得代打機會，轟出本季第33號全壘打，幫助球隊奠定勝基。

大都會本季戰績不佳，阿隆索可說是陣中少數有看點的球員，這位24歲重砲手在明星賽前敲出30轟，成為大聯盟史上繼馬怪爾（Mark McGwire）、「法官」喬志（Aaron Judge）之後，第3位在明星賽前擊出30轟的菜鳥新人。

關鍵字： 大都會阿隆索
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

籃協有意將SBL降為農場性質　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

中職／味全龍再簽3新秀　首輪徐若熙差距縮小中

印尼公開賽／安東森直落二黃永棋進決賽　和周天成都爭首冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1白馭珀三局大逆轉第一種子奪冠

2麥卡倫退出國家隊

3全壘打大賽尻太多！大都會阿隆索低潮

4交流盃7天打14戰　場地敲定斗六

5游霆崴對猿首先發　強碰王溢正

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2台灣ABL第3隊可能性？

3周天成握拳嘶吼　生涯首闖超級1000決賽

4菲震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

5味全再簽3新秀　徐若熙差距縮小

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366