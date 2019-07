全壘打大賽尻太多發！　大都會重砲新秀阿隆索陷低潮

▲大都會重砲新秀阿隆索摘下2019年全壘打大賽冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大都會重砲新秀阿隆索(Pete Alonso)雖然在21日對戰巨人比賽,代打轟出三分砲,率隊11比4奪勝,但這位新科全壘打大賽冠軍近期遭遇打擊低潮,總教練米奇(Mickey Callaway)認為這全是全壘打大賽帶來的疲勞所致。

教頭米奇表示:「阿隆索是一名『工作馬』,但有些時候你必須將他拉離比賽。」此戰阿隆索並未獲得先發,而他近30個打數僅擊出3支安打,雖然包含2支全壘打,但吞下13次三振,打擊率從.280下滑到.265。

在米奇看來,阿隆索陷入打擊低潮的主因就是參加全壘打大賽。他在3輪比賽中合計轟出57發全壘打,在最終決戰更是狂掃23轟,且這位菜鳥球員在比賽結束後隔天立即參與明星賽,多少造成了身體的疲憊。

阿隆索表示,「我沒有感覺任何不舒服,我也必須相信教練團,我知道他們想要我保持最佳狀態,但我討厭休息,我想上場比賽,因為我很好勝,不過我也尊重這個決定。」儘管今日並未先發出賽,但他在6局上獲得代打機會,轟出本季第33號全壘打,幫助球隊奠定勝基。

大都會本季戰績不佳,阿隆索可說是陣中少數有看點的球員,這位24歲重砲手在明星賽前敲出30轟,成為大聯盟史上繼馬怪爾(Mark McGwire)、「法官」喬志(Aaron Judge)之後,第3位在明星賽前擊出30轟的菜鳥新人。

The new #Mets rookie RBI record belongs to @Pete_Alonso20. pic.twitter.com/urxpdRjItb