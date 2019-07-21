全壘打大賽尻太多發！　大都會重砲新秀阿隆索陷低潮

▲大都會重砲新秀阿隆索摘下2019年全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會重砲新秀阿隆索（Pete Alonso）雖然在21日對戰巨人比賽，代打轟出三分砲，率隊11比4奪勝，但這位新科全壘打大賽冠軍近期遭遇打擊低潮，總教練米奇（Mickey Callaway）認為這全是全壘打大賽帶來的疲勞所致。

教頭米奇表示：「阿隆索是一名『工作馬』，但有些時候你必須將他拉離比賽。」此戰阿隆索並未獲得先發，而他近30個打數僅擊出3支安打，雖然包含2支全壘打，但吞下13次三振，打擊率從.280下滑到.265。

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在米奇看來，阿隆索陷入打擊低潮的主因就是參加全壘打大賽。他在3輪比賽中合計轟出57發全壘打，在最終決戰更是狂掃23轟，且這位菜鳥球員在比賽結束後隔天立即參與明星賽，多少造成了身體的疲憊。

阿隆索表示，「我沒有感覺任何不舒服，我也必須相信教練團，我知道他們想要我保持最佳狀態，但我討厭休息，我想上場比賽，因為我很好勝，不過我也尊重這個決定。」儘管今日並未先發出賽，但他在6局上獲得代打機會，轟出本季第33號全壘打，幫助球隊奠定勝基。

大都會本季戰績不佳，阿隆索可說是陣中少數有看點的球員，這位24歲重砲手在明星賽前敲出30轟，成為大聯盟史上繼馬怪爾（Mark McGwire）、「法官」喬志（Aaron Judge）之後，第3位在明星賽前擊出30轟的菜鳥新人。