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巴伊茲「No-look tag」神技再現！　稱練成了肌肉記憶

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▲巴伊茲展現「No-look tag」守備神技。(圖／翻攝自推特@TheRenderMedia)

▲巴伊茲展現「No-look tag」守備神技。(圖／翻攝自推特@TheRenderMedia)

記者路皓惟／綜合報導

棒球最高殿堂大聯盟聚集了來自世界各國好手，但很少有球員像小熊巴伊茲（Javier Baez）一樣擁有高超的「玩球」技術。在21日對上教士隊比賽中，他再一次秀了「No-look tag」守備神技，讓所有人都看呆了。

此戰9局上小熊握有1分領先，教士邁爾斯（Wil Myers）試圖盜上二壘，捕手卡拉蒂尼（Victor Caratini）接球後快傳二壘，巴伊茲接球後連看都沒看，直接將左手往後一甩，行雲流水的動作順利完成阻殺，關鍵守備也成功阻止教士反撲。

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巴伊茲「玩球」到了極致，隊友阿莫拉大讚：「這就是巴伊茲，每一次有阻殺的機會，我都認為他能夠完成。」他本人則表示，「我過去曾經練過這招，當球過來時伸手觸殺已成了肌肉記憶。」

這已經不是巴伊茲第一次展現「No-look tag」神技，在2017年WBC經典賽波多黎各對戰多明尼加比賽，巴伊茲和鐵捕莫里納（Yadier Molina）就曾一起完成「不看人觸殺」，精彩配合展現大聯盟等級的極致玩球。

巴伊茲不僅在守備端有精彩演出，打擊表現也值得一提，此戰4打數3安打貢獻3分打點，包括4局下的三分砲，率領小熊以6比5擊退來訪的教士隊。

關鍵字： 小熊巴伊茲No-look tag
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