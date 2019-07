巴伊茲「No-look tag」神技再現！　稱練成了肌肉記憶

▲巴伊茲展現「No-look tag」守備神技。(圖/翻攝自推特@TheRenderMedia)



記者路皓惟/綜合報導

棒球最高殿堂大聯盟聚集了來自世界各國好手,但很少有球員像小熊巴伊茲(Javier Baez)一樣擁有高超的「玩球」技術。在21日對上教士隊比賽中,他再一次秀了「No-look tag」守備神技,讓所有人都看呆了。

此戰9局上小熊握有1分領先,教士邁爾斯(Wil Myers)試圖盜上二壘,捕手卡拉蒂尼(Victor Caratini)接球後快傳二壘,巴伊茲接球後連看都沒看,直接將左手往後一甩,行雲流水的動作順利完成阻殺,關鍵守備也成功阻止教士反撲。

Javier Baez with a great tag on a high throw in the 9th pic.twitter.com/ezYkDOqs9q