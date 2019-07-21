已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

▲洋基名人堂守護神李維拉。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美國棒球名人堂於今(21)日舉辦年度歡迎儀式，史上首位全票當選的前洋基救援王李維拉（Mariano Rivera）透露，已故球星「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）的卡特球得到了自己的真傳。

今年1月底棒球名人堂公布最新成員，除了李維拉之外，2017年因墜機意外辭世的哈勒戴，以85.4%的得票率入選名人堂。根據大聯盟報導，這位生涯繳出203勝105敗、防禦率3.38、兩度拿下賽揚獎的一代強投，招牌卡特球曾經接受李維拉的指導。

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「當你入選大聯盟全明星賽，你總是會跟這些優秀球員聊聊天。」李維拉向媒體透露將自己的招牌卡特球傳授給哈勒戴，「當時我跟他說話，他問我如何丟好卡特球？」

效力藍鳥隊的哈勒戴在2008年後開始大量使用卡特球，而卡特球的威力總是讓同區對手洋基隊難以突破。「誠如大家所見，他丟得非常好，甚至洋基隊友還因此跟我生氣。」李維拉說。

今日名人堂入選儀式上，由哈勒戴的遺孀布蘭迪（Brandy Halladay）代表發言，她特地將模擬卡特球握法的棒球捐獻給名人堂。「我真希望他能夠一起來到這裡，這是他應得的，他給了我們很多美好的回憶。」李維拉表示。

李維拉向來不藏私，願意分享自己的招牌武器給優秀後輩，他開玩笑表示，「如果我向那些人收取學費，我應該會賺很多錢。我一直希望他們變得更好，看他們在大聯盟取得成功。」

▲已故強投哈勒戴（Roy Halladay）。（圖／達志影像／美聯社）