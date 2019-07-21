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林昀儒生涯首度拍落奧運金牌馬龍！　T2鑽石聯賽挺進4強

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▲韓國桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒擊敗世界排名第5的奧運金牌馬龍。（圖／取自ITTF）

體育中心／綜合報導

2019年T2鑽石賽馬來西亞站20日爆出大冷門！台灣小將、今年8月將滿18歲的林昀儒在男單8強賽，以4比2擊敗里約奧運金牌、目前世界排名第5的大陸好手馬龍，挺進4強後將碰上香港的黃鎮廷。

林昀儒今年戰績豐碩，和鄭怡靜搭配的混雙已經拿下阿曼、中國和香港公開賽混雙3冠，世界排名衝到世界第2，單打部分也在阿曼拿下冠軍、剛結束的日本公開賽拿下亞軍，世界排名來到第16成為台灣「新一哥」。

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近日赴馬來西亞參與T2鑽石聯賽，林昀儒首戰先擊敗日本的水谷隼，第二輪碰上馬龍。馬龍是桌壇史上首位集奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、亞洲盃、ITTF巡迴賽總決賽、中國全運會單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手，林昀儒先前兩度碰他都落敗。

林昀儒、馬龍首度交手在去年中國公開賽，當時馬龍以4比0勝出，接著今年亞洲盃再相遇，馬龍以3比1再奪勝。如今再相遇，馬龍以11比8先下一城，林昀儒隨即11比2扳回，第三局馬龍再以11比4要回領先，第四局林昀儒11比8勝出，雙方來到2比2平手。

本次賽制較為特別，採7局4勝，但若沒能在24分鐘內進行完正規賽(沒人贏得4局比賽)，則24分鐘後所有局數都採用「FAST 5」模式，即5分制的小局比賽，先拿到5分的一方獲勝，直至一方選手率先拿下4局。

林昀儒、馬龍來到2比2平手後，在後兩局林昀儒分別以5比3、5比4拿下，最終局數4比2奪勝，挺進4強將對上世界排名18的香港黃鎮廷。

關鍵字： 林昀儒世界第5馬龍T2鑽石聯賽馬來西亞
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