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林昀儒／鄭怡靜混雙衝到世界第二　僅次世桌冠軍昕雯組合

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▲香港桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙摘冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒／鄭怡靜混雙衝到世界第二。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)公布最新一期世界排名，中華男單林昀儒排名來到世界第16創個人新高，而他和鄭怡靜搭配的混雙，則來到世界第二，僅次於今年世桌賽冠軍、大陸的「昕雯組合」許昕／劉詩雯。

鄭怡靜今年起搭配林昀儒出戰混雙表現亮眼，兩人先在匈牙利公開賽挺進8強，接著在挑戰賽級別的阿曼公開賽直闖冠軍戰，摘下合拍以來首冠，後白金級別卡達公開賽闖進4強，5月底更在同樣級別的中國桌賽中接連擊敗中、日和香港組合摘冠。

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6月初的香港桌賽林昀儒／鄭怡靜兩度力退地主組合拿冠，連兩週封王，也賺進220積分，接著月中的日本桌賽也挺進4強拿220分，雖然剛剛開始的韓國桌賽，林昀儒／鄭怡靜不敵日本新組合水谷隼／伊藤美誠，但不影響7月的排名，兩人以1655分排名第二，第一為世桌賽冠軍許昕／劉詩雯的1870分。

東京奧運桌球新增混雙項目，也是兵家必爭之地，今年上半季比賽下來，各國的組合陣容逐漸明朗，在韓國桌賽中，大陸再度派出許昕／劉詩雯，香港則同樣為黃鎮廷／杜凱琹，日本則除了有2017年世錦賽冠軍組合吉村真晴／石川佳纯，還讓水谷隼和伊藤美誠首度搭配，並在韓桌賽資格賽闖進正賽的首戰就擊敗林昀儒／鄭怡靜。

關鍵字： 林昀儒鄭怡靜混雙世界第二昕雯許昕劉詩雯
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