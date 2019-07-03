左手持拍林昀儒世界排名衝到16　超越前輩陳建安最佳第17

▲林昀儒世界排名來到16。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)日前公布最新一期的世界排名，台灣新星林昀儒的排名一舉上升至第16，正式超越同樣是左手持拍的前輩陳建安的生涯最佳排的第17；台灣一哥莊智淵最佳成績則是世界第3，目前排在第28。林昀儒也參與2日開打的韓國公開賽，力拼佳績。

林昀儒剛拿下ITTF世界巡迴賽白金級別的日本公開賽男單亞軍，過程中更是擊敗世界第二的大陸林高遠、世界第8的巴西選手卡德爾拉諾(Hugo Calderano)、大陸黑馬孫聞挺進冠軍戰，才不敵大陸許昕收穫亞軍。

請繼續往下閱讀...

▼ITTF曾專文稱讚林昀儒 。（圖／取自ITTF官網）

林昀儒和鄭怡靜合拍的混雙更是接連拿下阿曼公開賽、中國公開賽、香港公開賽的冠軍，力拼本賽季的第四冠。而根據最新一期的世界排名，林昀儒從原本的20躍升至第16，超越同樣是左手持拍的前輩陳建安，陳建安歷史最佳排名是在2014年11月所創造的第17名。

陳建安目前排名則是39、莊智淵則是排在第28，不過莊智淵的生涯最佳排名是在2003年12月的世界第3。林昀儒正式超越兩位前輩後，成為新台灣一哥，日前曾謙虛表示自己還有許多要學習之處。

▼陳建安。（圖／記者林育正攝）

不過年僅17歲的林昀儒，也曾讓ITTF專文讚揚，內容提到，「林昀儒在兩年期間，從原本的世界第241名，一路竄升到（當時）第20名，除了日本16歲超新星張本智和外，林昀儒的未來仍大有可為。」

男單世界前10依序則為大陸許昕、林高遠、樊振東、日本張本智和、馬龍、梁靖崑、巴西卡德爾拉諾、德國波爾（BOLL Timo）、瑞典馬提亞斯（FALCK Mattias）以及南韓張禹珍。女單部分，一姊鄭怡靜則維持第8。

▼莊智淵。（圖／取自ITTF）