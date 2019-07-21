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印尼公開賽／安東森直落二黃永棋進決賽　和周天成都爭首冠

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▲▼ 印尼公開賽丹麥安東森 Anders ANTONSEN 。（圖／CFP）

▲安東森。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽20日進行各項四強賽事，男單一哥周天成順利以三局挺進決賽。另一頭丹麥小將安東森（Anders ANTONSEN）直落二擊敗香港黃永棋後，確定要和大會第四種子的周天成爭奪冠軍。

世界排名重返第三的周天成首輪輕取泰國後，16強賽三局擊敗大陸林丹，收下對戰二連勝，8強賽再度碰上印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE），雙方交手7次周天成僅有1勝，不過本次交手上演精彩逆轉勝，不但搶下四強門票、報了亞運金牌戰落敗之仇，更成為唯一晉級四強的種子選手後，則對上泰國華裔王高倫（中文名）（Kantaphon WANGCHAROEN）。

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周天成面對握有3勝的王高倫，首局先拿下之後，第二局原本握有三分領先卻被反超讓出，決勝局雙方緊咬比數，不過周天成經驗勝出，加上王高倫體力明顯下滑頻頻掛網，最終周天成先搶下賽末點晉級決賽，這不但是周天成本季爭奪首冠，也是首闖超級系列賽1000賽等級的決賽。

另一頭安東森對上黃永棋，首局雙方比數互有往來，由安東森先搶下，不過第二局開始安東森頻頻拉開比數，最終安東森就以直落二擊退黃永棋晉級決賽，而這也是安東森生涯首闖超級1000賽的決賽，因此和周天成兩人都要問鼎超級1000賽等級的首座冠軍。

周天成在四強精彩擊退印尼一哥喬納坦之後曾提到，自己本站的目標就是四強，如今也已經達成。而四強賽擊敗王高倫，也為自己創下生涯巔峰，並且成為唯一晉級四強再挺進冠軍戰的種子選手，周天成連打三場三局大戰，如果能夠調配好體能和狀態奪冠希望濃厚。決賽預計在21日晚間6點登場。

▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

▲▼周天成首闖印尼公開賽決賽 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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