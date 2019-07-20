世籃賽／謹慎面對傷勢　巴瑞亞退出波多黎各隊

▲巴瑞亞不代表國家隊出賽世界盃。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

獨行俠老將巴瑞亞(J.J. Barea)在今年1月12日對戰灰狼的比賽中，上籃後落地時不慎撕裂阿基里斯腱，導致賽季提前報銷，雖然受了重傷，但這名35歲的老將卻念念不忘世界盃，但現在他正式宣布因為傷病關係，無法代表波多黎各出賽。

巴瑞亞今年在對上灰狼之戰於第四節上籃得手後與提格(Jeff Teague)發生衝撞受傷離場，最終確診為阿基里斯腱撕裂，儘管受到毀滅性的傷病，但巴瑞亞先前則不斷的表示復原狀況良好，想要代表波多黎各出賽今年的世界盃。不過隨著世界盃時間越來越近，巴瑞亞現在卻宣布將無法出賽，要謹慎面對腳踝的傷勢；同時也坦言現在無法參加世界盃，是很困難的事情，但巴瑞亞已經在積極為國家隊招募職業球員參賽。

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受到阿基里斯腱撕裂的重大傷病，又已經高齡35歲的巴瑞亞，確實需要充分的復原才有辦法再次回到戰場，儘管他今年無法代表國家隊出賽，但他一直都是波多黎各的籃球代表人物，過去已經多次代表國家隊出賽。今年巴瑞亞合約到期後，以老將底薪續留獨行俠，上賽季他出賽38場比賽中，場均可以得到10.9分、5.6助攻、2.5籃板。