阿庫納近日頻頻盜壘　挑戰史上第二年輕30轟、30盜

▲阿庫納本季目標30轟、30盜。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

勇士超級新星阿庫納（Ronald Acuna Jr.）從去年登上大聯盟後，就已經兌現那頂級天賦，今年各項數據依舊亮眼，並且在提升選球能力後，上壘機會增加的情況下，更頻頻用速度給對手帶來麻煩。阿庫納更是希望以「30轟、30盜」當作目標來努力，有機會成為史上第二年輕達標的球員。

勇士20日主場迎戰國民，勇士9下靠著唐納森（Josh Donaldson）的再見安打以4比3氣走國民，跑回致勝分的正式阿庫納，此役他繳出4支3，以及選到一次保送，還有1次盜壘成功，近4戰他累積5次盜壘，目前累積19次盜壘，也讓他距離30盜越來越近。

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根據大聯盟報導，唐納森今天在賽後被問到阿庫納的盜壘時這樣回應，「他是個五拍子球員，盜壘只是他其中一項擅長的事，30盜也只是他給自己設立的一個目標！」

阿庫納談起盜壘次數的快速積累，「單季30轟、30盜是我的目標。對我而言，盜壘可能是比賽中我最愛的一環，只要有待在壘上的機會，我都會去嘗試盜壘。」

▲阿庫納本季已經轟出23發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



阿庫納本季已經繳出23支全壘打，外加盜壘是19次，只要再1次盜壘成功，便能讓他成為勇士隊史第3位完成單季20轟、20盜，不過他的目標是成為自1990年後第一位創下30轟、30盜的球員。30轟、30盜的難度有多高？MLB過去7個賽季以來，也只有印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）、紅襪貝茲（Mookie Betts）在去年達成過。

阿庫納要到今年的12月才年滿22歲，假使他在本季成功挑戰30轟、30盜，那將成為大聯盟史上唯二以21歲或是更年輕就進入30、30俱樂部，歷史上最年輕達成這項紀錄的就是天使「神鱒」楚特（Mike Trout），他在2012年以20歲之姿，單季繳出30轟外加49盜。

▼楚特是30轟、30盜俱樂部史上最年輕的球員。（圖／達志影像／美聯社）

