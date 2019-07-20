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神奇的力量！瑞佐受9歲男童請願　相隔1個月開轟滿貫砲

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▲▼小熊瑞佐。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊瑞佐轟出滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

小熊20主場交手教士，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在賽前接受一名小男童的許願，願望是來支「月亮轟」，瑞佐也說到做到，在球隊0比3落後時，來了一發滿貫全壘打，終場小熊就以6比5氣走教士。

根據《ESPN》報導，此役賽前，主場球隊小熊接待這名9歲男童藍柏特（Matteo Lambert），他是為了癌症病童而發起路跑活動，還將在這個週末在芝加哥格蘭特公園跑5公里募捐。

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▲瑞佐3下轟出反超滿貫全壘打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

藍柏特在賽前跟瑞佐說到希望可以看到「月亮轟」，瑞佐也應聲答應，在3局下球隊落後3分，滿壘的情況下，轟出反方向的滿貫全壘打，一舉棒助球隊超前戰局。瑞佐前一次開轟是在6月16日，相隔一個月才再度開轟，還是支滿貫砲。賽後瑞佐接受訪問表示，「這就是為了藍柏特打的！，希望可以讓他印象深刻。」

這發滿貫砲也是瑞佐生涯的第4支全壘打，此役除了瑞佐外，小熊巴伊茲（Javier Baez）也轟出本季第23發全壘打，小熊隊最終以1分之差收下勝利，這是他們至從明星賽後7戰裡的第6勝，目前也以53勝44敗穩坐國聯中區龍頭。

▼小熊在國聯中區領先紅雀2.5場勝差。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼小熊瑞佐。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟小熊瑞佐Anthony Rizzo
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