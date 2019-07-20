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太空人4顆球敲三連轟　韋蘭德奪12勝登美聯勝投王

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▲美冠g7，奧圖維（jose altuve）陽春砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧圖維敲陽春砲帶動三連轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人20日主場迎戰遊騎兵上演煙火秀，3局下奧圖維（José Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）和艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）演出三連轟，艾瓦瑞茲敲出隊史最遠全壘打，終場率隊以4比3擊敗遊騎兵。

此戰太空人於2局下靠著葛瑞爾（Yuli Gurriel）陽春砲先馳得點，3局下奧圖維一上場就揮出陽春砲，接著布萊格曼又補上一發陽春彈，隨後艾瓦瑞茲擊出「背靠背靠背」全壘打，太空人隊僅用4顆球敲出三連轟。

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這是艾瓦瑞茲大聯盟生涯第27場出賽，也是生涯第10發全壘打，根據大聯盟Statcast數據顯示，這顆球擊球初速達到112.2英里（約時速180.5公里），同時是自2015年Statcast系統啟用以來，太空人隊史最遠的全壘打。

遊騎兵先發麥納（Mike Minor）雖然前3局慘挨4轟，但隨後立即回穩，在接下來面對的16名打者中，拿下15個出局數，遊騎兵打線於6局回敬背靠背陽春全壘打，7局上再追回1分，但最終仍以1分之差落敗。

太空人先發韋蘭德（Justin Verlander）先發6局被擊出8支安打失掉2分，失分出現在6局上的兩發陽春砲，而本季一共被敲出28轟，讓他成為美聯最會被轟全壘打的先發。但在打線幫忙下仍順利收下本季第12勝，並列美聯勝投王。

▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人韋蘭德並列美聯勝投王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 太空人
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