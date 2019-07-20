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陳偉殷連兩戰後援無失分　柳賢振7局好投奪本季11勝

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

馬林魚20日（台灣時間）作客道奇，陳偉殷後援1局無失分，道奇則靠著左投柳賢振7局好投搶下勝利，他也奪本季第11勝。

陳偉殷8局下馬林魚以1比2落後時登板，馬上被道奇強打班林格（Cody Bellinger）敲出安打，然後波洛克（A.J. Pollock）也補上安打。

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陳偉殷面對一、二壘有跑者危機，讓席格（Corey Seager）敲出中外野飛球，再讓赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出二壘飛球，之後馬丁（Russell Martin）敲右外野飛球，連解決3人安全下庄。

陳偉殷用15球投1局，有11顆好球，最快145公里，被敲2安打，連兩戰無失分，防禦率降至7.75。

馬林魚先在4局上突破柳賢振，阿法洛（Jorge Alfaro）二壘安打帶回1分，道奇則在7局下反攻，以1安打、2保送攻占滿壘，隨後兩次滾地球都帶回分數，其中1次為對方發生守備失誤超前，前田健太、簡森（Kenley Jansen）各投1局無失分，最後道奇就以2比1獲勝，也幫助柳賢振保住勝投。

柳賢振主投7局，用102球，有61顆好球，被敲4支安打，失1分，奪7次三振，有3次保送，拿下本季第11勝，防禦率1.76。

關鍵字： 陳偉殷馬林魚道奇柳賢振
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