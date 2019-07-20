巨人下半季超火僅輸1場　不打算賣「季後神獸」邦格納

▲巨人王牌邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

巨人在下半季打出一波高潮，目前取得了6連勝，球團在交易態度上也有所轉變，根據灣區媒體報導，原先被視為交易重點的王牌「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）和終結者史密斯（Will Smith），現在暫時成了非賣品，全力衝刺季後賽。

儘管巨人一直都有計畫透過邦格納和史密斯交易，換取未來的重建籌碼，但戰績的表現決定了巨人隊交易態度，在近15場比賽贏了13場後，巨人擁有打進季後賽的機會，距離國聯外卡第二席位的釀酒人僅差距2.5場勝差。

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此外，即便邦格納過去季後賽資歷顯赫，曾三度幫巨人拿下世界大賽冠軍，但實際上交易價值不如預期。而巨人近幾個月試圖交易這位王牌，確實引起了洋基的興趣，但這支「條紋軍團」現在把目標擺在其他投手身上，更傾向交易藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）。

29歲的邦格納本季21場先發出賽，主投125.2局丟出127次三振，繳出5勝7敗、防禦率3.65，其中防禦率寫下大聯盟11年生涯最差成績。而先前邦格納所開出的「不可交易」名單中，包含勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人及紅雀隊。

同是29歲的史密斯，歷經2017年膝蓋外側副韌帶撕裂報銷賽季後，今年再次投出巔峰，本季41場出賽繳出2.68防禦率，40.1局投球送出59三振，三振率高達13.2，貢獻國聯第二多的24次救援。巨人若想要打進季後賽，史密斯與邦格納無疑是球隊的關鍵大將。

▲巨人終結者史密斯。（圖／達志影像／美聯社）