中職／大學才冒出頭　中信第2輪魏碩成期待趕快比賽

▲魏碩成 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟在第二輪選進左投魏碩成，他是在大學期間才展露頭角的左投，盼進職棒後能「做自己」，把自己的實力發揮出來，也期待能盡快進入狀況上場比賽。

魏碩成宜蘭出身，高中選擇就讀台南市善化高中，高中以前並不突出，到遠東科大才大幅進步，入選中華隊參加U23世界盃等國際賽增加經驗，讓自己身價高漲，為遠東科大培養出的首位職棒球員，在高中生選秀趨勢中，他也成為「非名校」大學出身且選秀獲得前順位的正面例子。

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進職棒前，魏碩成先參加荷蘭港口盃，在此之前還與美國大學明星隊交手，投4局失1分責失分，到荷蘭港口盃也持續扮演中繼角色，下週返台即將與中信兄弟簽約。

魏碩成說，「順位很好，期待能盡快進入職棒的狀況，上場比賽。」中信兄弟領隊劉志威也曾提到，他是很成熟的投手，雖然不像是李振昌不用經過春訓就能上一軍，不過也不排除這樣的可能性。

從大學到職棒，魏碩成認為配球要更縝密，他認為，「層級不同，配球模式不能再像大學一樣，觀念、心態和臨場反應都要隨著層級提升。」

中信兄弟本季一軍中繼出賽較多的左投有鄭佳彥、邱品睿，二軍則有鄭錡鴻、洪宸宇、彭識穎等，魏碩成不急著與大家競爭，他說，「每個角色都不一樣，上場就是想做自己而已，沒有特別想學誰或超越誰，好好表現。」

▲善化高中時期的魏碩成（圖／記者楊舒帆攝）