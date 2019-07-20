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昔日王牌哈維出「怪聲」後崩壞　再遭天使指定讓渡

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▲天使先發哈維（Matt Harvey）遭到指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使先發哈維（Matt Harvey）遭到指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

原寄望「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）能夠在洛杉磯東山再起，沒想到本季表現始終低迷，昨日他先發太空人主投6局失6分後，天使球團再也無法忍受，決定於20日正式宣布將他指定讓渡（DFA）。

哈維在去年被大都會拔先發，先是「出怪聲」表達不滿，並拒絕下放到小聯盟，於5月初遭到大都會指定讓渡，最後被交易到紅人隊。改披紅人戰袍後，哈維放下身段低調生活，場外新聞也減少很多，季後投入自由市場。

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天使在去年12月以1年1100萬美元簽下哈維，但他本季投得跌跌撞撞，開季至今12場先發出賽，只有1場投滿7局，合計丟了59.2局失掉48分（責失47分），被擊出13支全壘打，成績3勝5敗、防禦率高達7.09。

哈維因為背部傷勢關係，上半季缺席了大部分時間，自5月23日進入傷兵名單後，直到7月13日才回到投手丘。復出首戰面對水手，繳出5.2局失1分的及格表現，但昨日出戰太空人又被打回原形，讓天使做出指定讓渡的決定。

哈維遭到天使指定讓渡後，未來可能被釋出或是交易，而天使也立即從3A拉上右投手巴里亞（Jaime Barria）和「二刀流」沃許（Jared Walsh），填補名單空缺。巴里亞本季在大聯盟7場出賽，成績3勝2敗、防禦率5.22，沃許以打者出賽11場，打擊三圍.250/.294/.313，3場以投手身份出賽，主投3.1局防禦率2.70。

關鍵字： 天使哈維
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