洋基二度面試史卓曼　世仇紅襪也加入搶人大戰！

▲藍鳥王牌史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）交易傳聞不斷，且他一直是洋基鎖定的目標，上一次先發出戰洋基，球團剛好直接驗貨。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）報導，今20日他出戰老虎，洋基再次派出球探現場觀察，如果表現好洋基很有可能直接出手。

根據摩羅西掌握的消息，同區世仇紅襪隊也不甘示弱，派出球團副總雷恩（Frank Wren）到底特律主場，不僅要跟洋基搶史卓曼，同時還要觀察老虎終結者格林（Shane Greene），展現出衛冕軍的企圖心。

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大都會先發惠勒（Zack Wheeler）進入傷兵名單，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易成本高，使得多數球團都把目標轉向史卓曼。除了洋基和紅襪之外，勇士球團高層也出現在老虎主場，據了解這位高層過去也曾服務於藍鳥隊。

大聯盟731交易大限逼近，包括今日比賽，史卓曼最多剩下3場先發，接下來他預計將在主場面對來訪的印地安人，以及作客出戰皇家隊。這兩場比賽也將會是球團最後的觀察機會。

此戰賽前史卓曼19場先發出賽，主投110.2局丟出88次三振，拿下5勝10敗、防禦率3.25。而從數據上可以明顯看出他缺乏隊友火力支援，他本季19場先發當中有多達14場僅得到隊友2分的火力支援。

洋基傾向補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，史卓曼符合洋基所開出的條件，而這位在紐約薩福克郡出生的明星投手也以「紐約之子」稱呼自己，表達願意替洋基效力的意願。

▲大都會要求送上頂級新秀，「雷神」辛德賈德交易難度高。（圖／達志影像／美聯社）