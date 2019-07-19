印尼公開賽／奧原希望8強止步　戴資穎保球后決賽將碰山口茜

▲戴資穎晉級四強 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后戴資穎、男單一哥周天成都順利晉級8強。戴資穎19日8強賽三局擊敗泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON），搶下晉級四強門票，稍晚對手也出爐，將碰上世界排名第4的日本山口茜。

戴資穎在2016年、2018年拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，16強則是從首局8分落後反超，直落二擊敗布莎南，和依瑟儂在8強賽交手，上演三局大戰後勝出，晉級四強也確定下周不會被排名第3的大陸陳雨菲篡位。

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而籤表上半部的另場8強賽事由日本山口茜出戰泰國金達蓬（Nitchaon JINDAPOL），山口茜順利以直落二輕取金達蓬晉級四強後，確定對上戴資穎。戴資穎和山口茜過去交鋒16次，不過戴資穎握有10勝優勢，近期更是3連勝，最近一次交手在今年4月的新加坡公開賽三局逆轉勝。

▼ 山口茜。（圖／CFP）

籤表下半部女單賽事，陳雨菲三局擊敗在16強賽擊退同袍何冰嬌的美國華裔張蓓雯、印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）則是直落二擊敗世界第2的日本奧原希望；陳雨菲和辛度將在明天四強賽交手。

原先球后寶座保衛戰來看，戴資穎若在八強止步，陳雨菲奪冠或是奧原希望闖進決賽都可能影響戴資穎，不過戴資穎順利晉級四強後，就算陳雨菲封后積分也不會威脅到戴資穎，而稍早奧原希望不敵辛度本站八強止步，因此戴資穎下周穩坐球后，更能夠專心力拼衛冕。

▼ 奧原希望 。（圖／CFP）