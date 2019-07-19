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瓊斯盃／皮特曼高中體重失控175公斤　減去100磅成校園傳奇

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▲2019年瓊斯盃，皮特曼（Dexter Pittman）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲皮特曼（Dexter Pittman）阿基里斯腱受傷，無法出賽瓊斯盃。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

中華隊測試歸化人選皮特曼（Dexter Pittman）高中時期就是主力，未來相當備受期待，但到了大學卻碰上體重失控的麻煩，直逼388磅（約175公斤）。為了自己的未來，皮特曼下定決心減肥，最終減去了100磅（約45公斤），才讓他日後足以站上NBA舞台。

皮特曼高中時期就是德州B.F. Terry 高中的主力球員，還以區MVP、全美高中評價第16中鋒的身份加入德州大學。同年的德州大學新鮮人，還有日後2014年NBA年度MVP杜蘭特（Kevin Durant）。

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不過皮特曼進入大學的第一年，就要面體重失控的問題，「我高中的時候是美式足球、籃球雙棲，在美式足球場上我的體重是個優勢，但籃球場上就是個負擔。選擇籃球之後，聽從前輩們的意見開始減重，這也是為了讓我的籃球路能夠走更遠。」

皮特曼高中最後一年時體重高達388磅（約175公斤），雖然配合德州大學要求入學前減到366磅（約166公斤），但光是練球階段他就無法負荷，更別說比賽，因此被迫繼續減重。除了吃什麼都先必須經過教練同意的嚴格飲食控管，皮特曼還被要求每天早上5點半起床，進行一連串的額外訓練。

皮特曼表示，減肥的過程一度讓他哭著想放棄，但仍咬牙撐下去減去了100磅（約45公斤），而這段故事也讓他成為校園的風雲人物。皮特曼在2010年NBA選秀會次輪第32順位被邁阿密熱火挑中，順利進到夢寐以求的NBA，2012年還隨著球隊拿下冠軍戒。有了這次痛苦的減肥經驗，皮特曼至今仍非常努力的不讓自己復胖，把體重控制在280磅（約127公斤）左右。

▲擁有4年NBA資歷的長人彼德曼，將成為中華男籃最新測試歸化人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮特曼2012年隨著熱火獲得NBA冠軍戒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍皮特曼歸化
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