中職／歸隊場場安打　高國輝：不再追求全壘打

▲富邦悍將高國輝。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／桃園報導

富邦悍將高國輝今天（19日）在4局上敲出安打，7日歸隊之後，連續9場出賽都有安打，高國輝表示，回來之後打擊心態及揮棒都有調整，比較自在一點，不是上場要打全壘打，給自己太大負擔。

高國輝在7日歸隊代打首打席就是2分全壘打，7日到19日每一場出賽都有安打，12日是單場3支安打、13日是單場2支安打。

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他表示，目前就是不要受傷，盡量維持比較好的身體狀況，每場比賽都有安打，但自己還可以再更好，有時候打強也會被接殺，打不好運氣好穿山去變安打，現在自己都是沒有打好但運氣好穿出去打居多。

受傷回來之後，高國輝的打擊有所不同，他表示，受傷回來之後，打擊心態及揮棒型態都有調整，打擊比較自在一點，不會想沒必要的東西，以前自己上場就想打全壘打，但投手沒有那麼，都會投邊邊角角，投手控制很好就會被迫攻擊，尤其是2好球的時候。

高國輝說：「開始反方向思考要怎麼去攻擊邊邊角角的球，投手也不會對胡金龍投很好的球給他 ，但他可以打反方向安打，這樣就可以幫助球隊，不是上場要打全壘打，給自己太大負擔。」

他說：「胡金龍不是一般人，拿木桿可以打得很好，我只要7號鐵桿，穩定去打，可以打上果嶺就好。」