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不斷更新／張正偉敲安追回1分　3上桃猿2：1富邦

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▲▼中華職棒熱身賽富邦對中信,富邦悍將,羅力。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將羅力。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

富邦悍將19日客場挑戰Lamigo桃猿，下半季氣勢正旺的富邦，推出洋將羅力挑戰近期的3連勝，而桃猿則推出本土投手洪聖欽先發迎戰。

1局上富邦進攻，張正偉二壘滾地遭刺殺，于孟馗右外野飛球遭接殺，胡金龍左外野飛球遭接殺。

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1局下桃猿進攻，藍寅倫遭到三振，林立遭到三振，廖健富一壘滾地遭刺殺。

2局上，林益全界外飛球遭接殺，高國輝遭到三振，林哲瑄游擊滾地遭刺殺。

2局下，林泓育右外野一壘安打，朱育賢遭到三振，陳俊秀左外野二分砲，郭嚴文右外野飛球遭接殺，林承飛遭到三振。

3局上，王正棠左外野二壘安打，李宗賢左外野一壘安打，方克偉三壘平飛遭接殺、一壘跑者回壘不及遭封殺，張正偉右外野一壘安打、帶1分打點，于孟馗遭到三振。

羅力本季14場出賽7勝4敗、防禦率2.66，近3場出賽是2勝，前一場出賽是7月12日對統一，繳出6局失1分無勝敗的成績單。

▲▼桃猿與羅德交流賽-洪聖欽。（圖／記者黃克翔攝）

▲Lamigo桃猿洪聖欽。（圖／記者黃克翔攝）

洪聖欽今年18場出賽有3場先發，戰績4勝2敗、防禦率6.37，洪聖欽在6月29日轉任先發對富邦投5局失3分，也拿下該場比賽勝投。

富邦悍將先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒三壘手于孟馗、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒左外野手高國輝、第六棒中外野手林哲瑄、第七棒二壘手王正棠、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手方克偉。

Lamigo桃猿先發名單，第一棒右外野手藍寅倫、第二棒三壘手林立、第三棒指定打擊廖健富、第四棒捕手林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒一壘手陳俊秀、第七棒二壘手郭嚴文、第八棒游擊手林承飛、第九棒中外野手黃敬瑋。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿
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