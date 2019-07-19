楊俊瀚受傷缺席鑽石聯賽400接力　關機休養一個半月

▲楊俊瀚受傷缺席鑽石聯賽。（圖／田協提供）



體育中心／綜合報導

「最速男」楊俊瀚日前在世大運200公尺準決賽出現鼠蹊部不適的狀況，根據帶隊教練曾孝生表示，他現在也確定缺席原訂賽程鑽石聯賽倫敦站。

曾孝生發表聲明指出，接力隊在世大運後於倫敦水晶宮國家運動訓練中心進行移地訓練，但楊俊瀚仍受傷勢困擾，因此將以第一棒魏溢慶、第二棒鄭博宇、第三棒魏泰陞與第四棒王偉旭出賽鑽石聯賽倫敦站。

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帶隊教練聲明稿：

2019世界大學運動會由中華男子4x100公尺接力由魏溢慶、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇一行四人出賽，而楊俊瀚很遺憾未能出賽，讓大家失望了。

楊俊瀚在7月11日200公尺凖決賽中，發現鼠蹊的發炎反應，連帶造成腳底足底筋膜炎的連鎖反應，而當下決定停賽馬上接受評估與冶療。經醫師與物理治療師診斷評估後由帶隊教練決定暫時停止比賽，看能否能在一週後的鑽石聯賽倫敦站繼續為中華隊出賽。

在田徑協會安排下，接力隊自7月14日起於倫敦水晶宮國家運動訓練中心進行一週的移地訓練，俊瀚的身體反應有比較明顯的改善。但在今日訓練過程因俊瀚身體傷處反應依舊存在，田徑協會與我一同決定站在保護選手的立場，讓俊瀚好好休養休息與治療。

接下來為期一個半月的時間將在左營國訓中心接受治療，包含：治療、復健訓練與身心理休養一併進行，再花一個月進行正規訓練，準備參加杜哈世界田徑錦標賽。

中華隊在倫敦一週移訓期間也將棒次做了大幅度的調整，改由第一棒魏溢慶、第二棒鄭博宇、第三棒魏泰陞與第四棒王偉旭出賽鑽石聯賽倫敦站。此次挑戰高水準的賽事，雖然陣中缺少楊俊瀚，但隊友的態度與精神感動了我。儘管要達到38.5秒的成績是有些困難，我深信中華隊將用最佳的陣容默契達成任務。

▲中華400公尺接力，左起鄭博宇、魏泰陞、王偉旭、魏溢慶。（圖／大專體總提供）