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洋基哭哭！換不到「雷神」　農場滿足不了大都會

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▲▼辛德賈德（Noah Syndergaard）、迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基補強先發輪值看上大都會辛德賈德（Noah Syndergaard），但想要交易這位有「雷神」之稱的強投恐怕是很困難。根據《ESPN》報導，洋基農場難以滿足大都會，他們要求更優渥的交易包裹。

大都會目前傾向留下辛德賈德，若真要進行交易，將要從中獲取最大報酬，要求送上農場頂級新秀。《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，一名不具名的總管表示，大都會的要求幾乎得掏空自家農場。

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目前「雷神」在交易市場詢問度高，日前先發出賽多支球隊派出球探親自觀察，包括洋基隊在內，為了換來「雷神」，洋基有意打包農場4號潛力賈西亞（Deivi Garcia），甚至將更多潛力新秀擺上談判桌。

不過想要打動大都會，恐怕沒這麼容易，根據美媒報導，洋基的農場潛力看來難以滿足大都會的需求，如果真的要進行交易，以教士隊的機會最大，擁有全大聯盟最佳的農場將是談交易最大的優勢。

26歲的辛德賈德本季18場先發出賽，主投111.2局丟出110次三振，拿下7勝4敗、防禦率4.55、WHIP值1.24，其中防禦率和WHIP皆寫下生涯最差。此外，他將在2021年球季後成為自由球員。

關鍵字： 洋基雷神辛德賈德大都會
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