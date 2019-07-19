印尼公開賽／戴資穎神之反拍再現奪勝　BWF讚：只有她能做到！

▲戴資穎神之反拍再現 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后穩坐136周的戴資穎，18日16強賽事則面對泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），一路連追8分，並上演最拿手的反手拍。讓BWF主播也狂讚，「只有戴資穎能夠做到拿下這一分！」

力拼衛冕而來的戴資穎，首輪輕鬆直落二擊敗新加坡楊佳敏後，對上布莎南首局熱機比較慢，一度落後5分，不過頻頻送出美技拉近比分，戴資穎追至15：18時，上演精彩的轉身反手拍回擊，讓現場觀眾驚呼，戴資穎一個翻網球拿下分數，讓布莎南望塵莫及，也只能搖頭苦笑。

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BWF將影片放在官方粉專，主播更是形容，「只有戴資穎能夠成功救下這球拿下分數！」到了第二局，戴資穎雖然也有一些小亂流，被緊咬比分，不過始終沒有被超前，最後就以直落二拿下晉級8強的門票，將要對上泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）。

網友也紛紛留言讚許，「戴資穎的反手拍實在太神了！」「多麼讓人驚艷的技術啊！」「戴資穎是女版陶菲克啊！」「太精彩的技巧了！」「這轉身和反手拍，根本是放大招了。」

▼戴資穎晉級8強 。（圖／取自Badminton Photo）