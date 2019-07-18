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世界Emoji日太陽官網為各隊配符號　湖人是一坨屎惹議

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▲太陽幫湖人配的表情符號是一坨屎。（圖／翻攝自太陽隊推特）

▲太陽幫湖人配的表情符號是一坨屎。（圖／翻攝自太陽隊推特）

記者張曜麟／綜合報導

美國時間17日是一年一度的世界Emoji(表情符號)日，許多球隊也都在推特上PO出許多有趣的照片，並且配上Emoji，太陽隊官網也不意外地跟上這波流行，為聯盟30隊都配上一個符號，不過在湖人的符號，太陽竟然給了一坨屎，馬上引起熱議，許多湖人球迷也都在底下留言反擊。

今天是美國當地的世界Emoji日，為了慶祝這個日子，聯盟許多隊都在推特上放出許多照片，像是爵士就用了大量的表情符號組成一張康利(Mike Conley)的照片以及波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)的照片，另外馬刺則是放出了多名球員模仿Emoji的表情照片；公牛則是用大量的Emoji組成一張喬丹(Michael Jordan)的照片；勇士則組成一張湯普森(Klay Thompson)在客場對戰公牛，單場命中14記三分的照片。

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相比這些正常逗趣的照片，太陽卻相當有意思的為聯盟30隊都PO了一個Emoji，很自然的太陽自己就是用一個太陽的符號，暴龍則是用一隻恐龍；火箭、灰狼、公鹿、公牛這些隊伍，也都配上相應的符號。

不過當中卻出現一個亮點，那就是湖人的配圖，太陽官網竟然給湖人配上了「一坨屎」的符號，馬上引起熱烈討論，許多湖人球迷都在底下回嗆，甚至留言16個冠軍獎盃的符號，意指湖人過去一共奪下16座總冠軍，還有球迷直接留言16>0嗆太陽隊史一座總冠軍都沒有；但也有許多太陽的球迷力挺太陽發文，也覺得湖人就是一坨屎，兩邊正反球迷互戰非常激烈。

關鍵字： NBA湖人太陽
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