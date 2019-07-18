印尼公開賽／主辦方寄丟沒鷹眼用　林丹認為被誤判氣丟球拍

▲林丹16強賽不敵周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，女單世界球后戴資穎、男單一哥周天成17日都順利晉級8強。不過周天成對上大陸林丹的這場比賽，林丹卻多次因為認為判決有問題向裁判質疑，甚至一度背對球場怒丟球拍。

周天成和林丹交手9次，周天成只有2勝，且曾遭遇四連敗，不過最近一次交手是在今年4月亞錦賽，周天成三局後勝出，中止連敗紀錄。本次交手首局林丹多次覺得被誤判，加上雙方20平後開始激戰，周天成20：21時，林丹判斷失誤，雙方21平，林丹覺得被誤判，氣得背對賽場丟球拍。

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誤判的情況，第二局也上演了幾次，只有主審改判了一次，但沒有鷹眼系統也很難改判，林丹雖然扳回了第二局，但是決勝局最後，林丹體力明顯下滑，無力再追趕戰局，周天成仍以總局數2比1擊敗林丹晉級8強。林丹曾7次參與印尼公開賽，最好的成績是4強，本屆在8強止步，周天成也收下對戰二連勝。

不過在超級1000賽等級的大賽卻沒有鷹眼系統，因此無法回放改判，也讓人覺得納悶，原來居然是因為主辦方將鷹眼寄錯地址，導致比賽進入第三天，還是沒有鷹眼可用，也因此從首日開始就出現了不少爭議判決。

▼ 周天成挺進8強 。（圖／CFP）