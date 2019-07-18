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CBA／馬大少搶人失利　吉林對瓊斯發動優先續約權

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▲▼馬布瑞接任北控總教練。（圖／CFP）

▲馬布瑞無緣引進瓊斯（Dominique Jones）。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA傳奇外援「馬大少」馬布瑞（Stephon Marbury），在6月底接任北控的總教練，先前傳出他有意找來吉林外援瓊斯（Dominique Jones）增強戰力，不過昨（17）日CBA公布各隊外援優先續約名單，吉林已經申請對瓊斯提出優先續約權，因此也宣告這是馬大少接任教鞭後的首次失利。

根據《新浪體育》報導，馬布瑞在接任北控總教練後，曾經公開說過，「我非常想邀請瓊斯加入我的球隊。他在CBA闖蕩多年，表現也是大家有目共睹的，現在是他站上北京這個大舞台的時候。」

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當初馬大少這樣放話延攬人才，也被外界認為北控已經與瓊斯達成協議，不過在CBA昨天公布各隊外援優先續約名單，吉林已經對瓊斯啟用優先續約權。根據CBA規章，當球隊啟用外援優先續約權，只要調漲該外援10％年薪，球員就必須同意，假使球員不滿意此價碼談判破裂，此球員將有3年不能在中國打球，包括NBL等聯賽。

▲▼吉林外援瓊斯。（圖／CFP）

▲吉林對瓊斯提出優先續約權。（圖／CFP）

今年31歲的瓊斯，196公分主司後衛，2010年NBA選秀會以第一輪第25順位被灰熊選中，不過隨後被以現金交易至小牛，待在小牛3個賽季，之後轉戰G League，2013年跨海加盟CBA，先後效力過遼寧、吉林、山西、青島、南京，2018年重返吉林，上賽季場均能攻下28.3分、8助攻、1.8抄截。

關鍵字： CBA北控吉林馬布瑞Stephon Marbury瓊斯Dominique Jones
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