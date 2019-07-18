印尼公開賽／戴資穎晉8強表現沒很滿意　「希望明天能做更好」

▲戴資穎晉級8強 。（圖／取自Badminton Photo，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，世界球后穩坐136周的戴資穎，首輪輕鬆直落二擊敗新加坡楊佳敏，18日16強賽事則以直落二擊敗泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）晉級8強，不過第一局熱機有些慢，一度落後8分並上演大反超。

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也要力保球后寶座，首輪直落二輕取楊佳敏，面對目前排名23的布莎南從2017年起四連勝，不過本次交手不知是否因為太久沒有比賽熱機比較慢，開局就落後，一度被拉開至5：13。

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不過戴資穎展現強心臟和穩健表現，且頻頻送出反拍美技拉近分數，連拿3分反超拿下首局局點，第二局被追至一分差後，突擊連拿6分17：13領先再被追至一分差，被緊咬比分，且手指疑似因為救球有些傷，不過仍順利穩住以直落二晉級8強，目前應該沒有大礙。

賽後戴資穎談到目前狀態還好，「不是特別理想吧，還可以有更好的進步空間。」而對於今天對自己的表現，「比較沒有這麼滿意，希望明天可以做得更好。」被問到8月的世錦賽，還有接下來滿檔的奧運積分賽備戰狀態，「我會盡我最大的努力去爭取。」

球迷們也為戴資穎打氣，希望他能維持好狀態和健康繼續拼戰。戴資穎順利挺進8強後，將對上大會第七種子的好友兼死敵泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）和印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG）稍晚對決後的勝方。

▼ 戴資穎賽後談到自己表現 。（圖／讀者提供）