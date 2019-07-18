世泳賽／韓國女子水球臨時組團　2戰才破蛋哭到像奪冠

▲韓國進球後，隊員哭到像奪冠。（圖／翻攝自YouTube／Edoardo Osti）



記者張曜麟／綜合報導

2019年游泳世錦賽在韓國光州舉行，以地主身分參賽的韓國女子水球隊，在小組賽第2場對戰俄羅斯的比賽，南韓最終以1比30落敗，不過對於韓國而言，打進這一球彷彿跟奪冠一樣，全隊都開心到像是奪冠一樣，完全忘了自己是慘敗的隊伍。

韓國雖然作為東道主，但事實上他們這支水球隊是5月才臨時組隊，從組隊到比賽也才不過2個月的時間，而13人之中雖然大家都有游泳背景，但卻只有1人有過水球訓練的經驗。這樣的情況，也讓韓國在小組賽首戰面對匈牙利就以0比64慘敗，創下最大失分紀錄，當時匈牙利全場一共有71次攻門，打進了64球，反觀韓國全場僅3次攻門機會。

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第一場就慘敗的韓國，到了第二場他們依舊全力以赴，面對俄羅斯卻依然連續3局得分掛蛋，到了第4局，韓國當時已經以0比27落後，不過隨後Kyung Da-seul卻成功起手破蛋，把比數追成1比27，進了這球後，韓國球員全部開心到不行，完全忘了自己處在大比分落後，甚至有人開心到喜極而泣，彷彿就像是奪冠一樣，但最終韓國還是以1比30落敗。賽後Kyung Da-seul也將自己進球的功勞歸功於隊友，「當我攻門的時候，沒有想到會進球，但我盡了全力，如果沒有隊友，我根本做不到。」