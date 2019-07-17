不斷更新／林益全二壘安打建功　1上富邦1：0中信

▲中信兄弟紐維拉。（圖／記者張克銘攝）

記者林緯平／綜合報導

中信兄弟17日在澄清湖主場迎戰富邦悍將，而此役也是「恰恰」彭政閔在澄清湖主場最終戰，兩隊分別推出洋投紐維拉、包林傑先發出戰。

1局上富邦進攻，張正偉內野安打，于孟馗二壘滾地、原一壘跑者遭封殺，胡金龍左外野飛球遭接殺，林益全中外野二壘安打、帶1分打點，高國輝三壘滾地遭刺殺。

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紐維拉本季先發5場戰績1勝0敗、防禦率4.25，他本季對戰悍將投過2場，共11.1局失3分，防禦率2.38，沒有勝敗紀錄。面對悍將打線，紐維拉被打擊率僅0.205，對右打者被打擊率更是低至0.167，對左打被打擊率則是0.238。

▲富邦悍將包林傑。（圖／記者季相儒攝）

包林傑本季先發6場戰績3勝1敗、防禦率3.58，他本季對兄弟投了3場，包括1場10K完封勝，對戰防禦率僅2.70，不過被打擊率0.328偏高，其中對右打者被打擊率0.250、對左打者被打擊率高達0.478。

中信先發名單，第一棒游擊手王勝偉、第二棒三壘手王威晨、第三棒指定打擊彭政閔、第四棒左外野手詹子賢、第五棒右外野手陳子豪、第六棒一壘手林智勝、第七棒中外野手張志豪、第八棒捕手黃鈞聲、第九棒二壘手岳東華。

富邦先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒三壘手于孟馗、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒左外野手高國輝、第六棒中外野手林哲瑄、第七棒二壘手王正棠、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手方克偉。