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世泳賽／世大運後轉戰光州世錦賽　中華泳將拚奧運A標

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▲2019年拿坡里世大運，200公尺混合式，王星皓 。（圖／大專體總提供）

▲王星皓拚完世大運再戰世錦賽 。（圖／大專體總提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019游泳世錦賽在韓國光州舉辦，中華代表隊預計明天（18日）出發，本次中華隊派出精英陣容，包括了先前在世大運男子200公尺混合式摘銅的王星皓、剛刷新女子50公尺蝶式新紀錄的黃渼茜等14位選手。

游泳世錦賽在泳壇又有「小奧運」之稱，每兩年舉辦一次，上屆由匈牙利布達佩斯主辦，本屆在韓國光州舉辦，共有來自194個國家和地區（不包含國際泳總獨立運動員）的2600餘名選手參加本屆世界游泳錦標賽。

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▲▼2018雅加達亞運,游泳,100公尺蝶式,黃渼茜。（圖／記者李毓康攝）

黃渼茜。（圖／記者李毓康攝）

游泳世錦賽的競賽項目包含了游泳、公開水域游泳、水上芭蕾、跳水、高空跳水、水球共6大項，其中包含了76個不同的小項。此賽事為2020年東京奧運達標賽事之一，另外也可能是台灣選手挑戰奧運標重要比賽。

此次中華泳隊由李澄峯、今年世大運教練王耀偉、黃智勇、張育銘4名教練帶領14名選手出征，代表隊陣中包含剛在拿坡里世大運摘銅的王星皓、今年6月初在日本公開賽男子50公尺自由式項目奪得銅牌的「水道速男」吳浚鋒、女子第一人游進世大運決賽的「台大泳后」黃渼茜，以及王冠閎、莊沐倫、黃國庭、林建良、朱宸平 、陳志明、林姵彣、蔡秉融、安廷耀、王郁濂、王皓。

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 游泳世錦賽林姵彣黃渼茜吳浚鋒林建良王郁濂安廷耀王浩王星皓黃國庭莊沐倫陳志明蔡秉融朱宸平王冠閎
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