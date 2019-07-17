世泳賽／世大運後轉戰光州世錦賽　中華泳將拚奧運A標

▲王星皓拚完世大運再戰世錦賽 。（圖／大專體總提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019游泳世錦賽在韓國光州舉辦，中華代表隊預計明天（18日）出發，本次中華隊派出精英陣容，包括了先前在世大運男子200公尺混合式摘銅的王星皓、剛刷新女子50公尺蝶式新紀錄的黃渼茜等14位選手。

游泳世錦賽在泳壇又有「小奧運」之稱，每兩年舉辦一次，上屆由匈牙利布達佩斯主辦，本屆在韓國光州舉辦，共有來自194個國家和地區（不包含國際泳總獨立運動員）的2600餘名選手參加本屆世界游泳錦標賽。

請繼續往下閱讀...

▲黃渼茜。（圖／記者李毓康攝）

游泳世錦賽的競賽項目包含了游泳、公開水域游泳、水上芭蕾、跳水、高空跳水、水球共6大項，其中包含了76個不同的小項。此賽事為2020年東京奧運達標賽事之一，另外也可能是台灣選手挑戰奧運標重要比賽。

此次中華泳隊由李澄峯、今年世大運教練王耀偉、黃智勇、張育銘4名教練帶領14名選手出征，代表隊陣中包含剛在拿坡里世大運摘銅的王星皓、今年6月初在日本公開賽男子50公尺自由式項目奪得銅牌的「水道速男」吳浚鋒、女子第一人游進世大運決賽的「台大泳后」黃渼茜，以及王冠閎、莊沐倫、黃國庭、林建良、朱宸平 、陳志明、林姵彣、蔡秉融、安廷耀、王郁濂、王皓。

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）