吳浚鋒日本公開賽奪台灣首牌　美國教練祝賀登上國際版面

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

「水道速男」吳浚鋒日本公開賽50公尺自由式雙破全國紀錄奪銅，摘下台灣在此賽事的歷史首牌，登上知名國際游泳新聞網《SWIMSWAM》。他的教練，前奧運銅牌得主羅培茲（Sergio Lopez）表示，吳浚鋒是位態度非常好且非常認真的選手，很為他感到開心。

吳浚鋒在日前日本公開賽，50公尺自由式預賽以22秒37，打破2017年自己在此地創下的全國紀錄，總成績第3晉級下午A決賽。與前亞洲紀錄中村克、現任亞洲紀錄保持人塩浦慎理對決，再以22秒21改寫全國紀錄，僅次於塩浦慎理21秒91、中尾駿一22秒14，拿下銅牌。這不僅是吳浚鋒生涯國際大賽首牌，也是台灣在日本公開賽的第一面獎牌。

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▲塩浦慎理恭喜吳浚鋒奪銅。（圖／記者潘泓鈺攝）

吳浚鋒在美國維吉尼亞的教練羅培茲，馬上在IG發文恭賀子弟兵在日本公開賽游出好成績，接受《SWIMSAM》訪問時說道，「我為吳浚鋒感到非常開心，預賽就打破全國紀錄。吳是個態度非常好又積極的選手，很開心我有幸能夠指導他，同時也很感謝一直在俱樂部陪伴吳浚鋒訓練的前奧運紀錄保持人，委內瑞拉籍教練蘇比拉特斯（Albert Subirats），我們都為吳感到驕傲以及開心。」

從去年1月開始，吳浚鋒就前往海外訓練，之後來到美國維吉尼亞結識羅培茲教練，雖然期間調整不如預期，但終於在日本公開賽收到成效。吳俊鋒表示，上個月全大運還沒到自己設定的標準，這次遵循羅培茲教練的意見，日本公開賽1個月前完全不做重量訓練，效果出乎意料的好。

在達成7月FINA光州世錦賽B標之後，吳浚鋒將持續追逐一直以來的目標，2020年東京奧運A標。「這次來日本，從22秒44縮短到22秒21，距離奧運A標只剩下0.2秒，接下來世錦賽要持續縮短差距。」