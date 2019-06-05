運動雲

>

吳浚鋒日本公開賽奪台灣首牌　美國教練祝賀登上國際版面

ETtoday運動雲

▲2019日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

「水道速男」吳浚鋒日本公開賽50公尺自由式雙破全國紀錄奪銅，摘下台灣在此賽事的歷史首牌，登上知名國際游泳新聞網《SWIMSWAM》。他的教練，前奧運銅牌得主羅培茲（Sergio Lopez）表示，吳浚鋒是位態度非常好且非常認真的選手，很為他感到開心。

吳浚鋒在日前日本公開賽，50公尺自由式預賽以22秒37，打破2017年自己在此地創下的全國紀錄，總成績第3晉級下午A決賽。與前亞洲紀錄中村克、現任亞洲紀錄保持人塩浦慎理對決，再以22秒21改寫全國紀錄，僅次於塩浦慎理21秒91、中尾駿一22秒14，拿下銅牌。這不僅是吳浚鋒生涯國際大賽首牌，也是台灣在日本公開賽的第一面獎牌。

請繼續往下閱讀...

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲塩浦慎理恭喜吳浚鋒奪銅。（圖／記者潘泓鈺攝）

吳浚鋒在美國維吉尼亞的教練羅培茲，馬上在IG發文恭賀子弟兵在日本公開賽游出好成績，接受《SWIMSAM》訪問時說道，「我為吳浚鋒感到非常開心，預賽就打破全國紀錄。吳是個態度非常好又積極的選手，很開心我有幸能夠指導他，同時也很感謝一直在俱樂部陪伴吳浚鋒訓練的前奧運紀錄保持人，委內瑞拉籍教練蘇比拉特斯（Albert Subirats），我們都為吳感到驕傲以及開心。」

從去年1月開始，吳浚鋒就前往海外訓練，之後來到美國維吉尼亞結識羅培茲教練，雖然期間調整不如預期，但終於在日本公開賽收到成效。吳俊鋒表示，上個月全大運還沒到自己設定的標準，這次遵循羅培茲教練的意見，日本公開賽1個月前完全不做重量訓練，效果出乎意料的好。

在達成7月FINA光州世錦賽B標之後，吳浚鋒將持續追逐一直以來的目標，2020年東京奧運A標。「這次來日本，從22秒44縮短到22秒21，距離奧運A標只剩下0.2秒，接下來世錦賽要持續縮短差距。」

關鍵字： 水道速男吳浚鋒日本公開賽游泳全國紀錄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

熱門新聞

索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

湖人今夏若補不到大咖當LBJ助手　詹皇恐自請離隊

法網／費德勒8強戰4盤解決瓦林卡　4強上演費納大戰

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒、瓦林卡有爭執也互相鼓勵

2中華男足對尼泊爾　主帥：該贏的就要贏

3兄弟涼水祭　最嫩開「球」蔡桃貴

4波奇奪執教巨人1000勝

5彭政閔再回不了本壘就破紀錄

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2湖人今夏補不到大咖　詹皇恐離隊

3費德勒解決瓦林卡將上演費納大戰

4洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

5里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

中職五大好球5/28~6/2

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366