世大運／王星皓銅牌、黃渼茜成就「最速女」　台灣游泳最輝煌一屆

▲王星皓200公尺銅牌，世大運台灣游泳歷史首牌。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年的拿坡里世大運，中華泳隊表現亮眼，不只王星皓在200公尺混合式奪銅，摘下台灣歷史首牌，黃渼茜50公尺蝶式游進決賽，台灣女泳將歷史第一人，50公尺自由式再以25秒79打破全國紀錄，寫下台灣游泳最輝煌的一刻。期待21到28日在南韓光州舉行的游泳世錦賽能夠繼續創下佳績。

過去台灣泳將在世大運只有2001年北京世大運女子4x100公尺自由式接力隊、2009年貝爾格勒世大運許志傑200公尺蝶式，以及上屆2017年台北世大運4x200公尺自由式接力隊，3組人馬曾經游進過決賽，前兩次都拿下第7名，後者則是第8名，而今年拿坡里世大運就有2人再次挑戰決賽。

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▲黃渼茜50公尺蝶式闖進決賽，台灣女子第一人。（圖／大專體總提供）

50公尺蝶式全國紀錄保持人黃渼茜，第一天賽程就在該項目連過預賽、準決賽晉級決賽，寫下台灣女泳將第一人紀錄，最終以26秒98第7名追平過往台灣泳將最佳名次。倒數第2天賽程的50公尺自由式，黃渼茜預賽25秒95，總成績第16挺進準決賽，雖然以25秒79打破2015年林姵彣於總統盃分齡賽寫下的25秒90全國紀錄，可惜總成績第13名無緣晉級。

甫在6月中全國分齡賽改寫200公尺混合式全國紀錄的王星皓，今年世大運出賽此項目準決賽就以2分00秒55刷新全國紀錄，並以總成績第7姿態晉級決賽，最終以1分59秒87再次刷新全國紀錄，並且摘下銅牌，寫下台灣游泳歷史新頁。

或許是因為200公尺混合式累積的疲勞，王星皓在最後一天賽程400公尺混合式預賽表現失常，僅游出4分22秒08的成績無緣晉級，距離去年香港公開賽寫下的4分15秒86全國紀錄有不小的差距，無法達到預設的4分15秒84東京奧運A標。

世大運結束之後，王星皓、黃渼茜、朱宸平、陳志明休息不到1週的時間，就要出發南韓光州，挑戰FINA最高層級賽事游泳世錦賽。王星皓將繼續挑戰成為台灣歷史第一位達到奧運A標泳將，而這次世大運的帶隊教練王耀偉也會一同隨隊。