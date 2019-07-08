世大運／「大器晚成」王星皓奪台灣游泳首牌　混合式逼近世界水準

▲拿坡里世大運王星皓200公尺混合式銅牌，連自己都驚訝。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

王星皓在世大運200公尺摘下銅牌，在台灣掀起一陣炫風，因為這是我國歷史首次游泳在世大運奪牌，相較於2017年台北世大運田徑、體操的輝煌，「陸、海、空」之中屬於海的游泳終於不缺席，是台灣游泳的一大步。王星皓國中時期受限於身材成績並不突出，到了高中抽高後開始大放異彩，現在更是為台灣游泳創下歷史紀錄。

王星皓國一身高僅140公分，國二時全中運200公尺蛙式僅游出總成績第13，但到了國三抽高將近20公分後成績直線上升，摘下該年全中運200公尺混合式銅牌，2017年高三將近180公分的他，在全中運更是4度改寫大會紀錄並豪奪3金，並且以台體大大一新鮮人的身份代表中華隊出賽台北世大運。

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而當時的王星皓，與安廷耀、王郁濂、黃硯歆組成的4x200公尺自由式接力隊，一路闖進決賽，成為台灣游泳歷史第3組晉級世大運決賽的人馬，雖然最終只獲得決賽第8名的成績，不過仍以7分23秒22刷新全國紀錄。2年之後的拿坡里世大運，王星皓再創下更偉大的歷史紀錄。

在國內知名游泳教練，也是這次世大運帶隊教練的父親王耀偉督促之下，王星皓逐年都在進步，去年8月香港公開賽400公尺混合式4分15秒86，距離2020年東京奧運A標只差0.02秒，而台灣過去從來沒有游泳選手達到奧運A標，也因此這成為王星皓的新目標。

▲王星皓出賽雅加達亞運。（圖／記者季相儒攝）

雖然香港公開賽之後的雅加達亞運、春季分齡賽、全大運等都無法再次跨越4分20秒而陷入低潮，但王星皓6月中的日本公開賽400公尺混合式再飆出4分16秒21 B決賽第1的成績，加上回國後的全國分齡賽200公尺混合式、400公尺自由式雙破全國紀錄，讓他如釋重負，心態的轉變，才得以在這次的拿坡里世大運大放異彩。

今年世大運400公尺混合式之前的200公尺，王星皓在準決賽就游出2分00秒55得全國紀錄，總成績第7名晉級，成就台灣游泳第5次世大運晉級決賽。

第1水道出發，王星皓前50公尺蝶式就攻佔首位，儘管接下來較不擅長的仰式落到後段班，但蛙式急起直追，最後50公尺自由式全力衝刺，以1分59秒87再次刷新全國紀錄，拿下銅牌，奪得台灣游泳世大運歷史首面獎牌，過去台灣最佳成績也只是第7名。

「還滿訝異自己的，目標也沒有設定在前三名，就把準決賽沒做好的做好，」王星皓說道，「賽前自己的心理建設就是照著昨天（準決賽）的感覺去游，並且把碰牆、轉身做好。」

而王星皓這次成績距離奧運A標也只差0.2秒，奧運A標為上屆的第16名，也就是說王星皓已經越來越接近世界級水準，10日他將出賽400公尺混合式，挑戰另一項「台灣泳將第一人」紀錄。

▲拿坡里世大運，王星皓200公尺混合式飆出全國紀錄 。（圖／大專體總提供）