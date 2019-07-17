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印尼公開賽／戴資穎16強遇泰國布莎南　8強有機會交手依瑟儂

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▲▼ 印尼公開賽，戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲印尼公開賽首輪戴資穎輕鬆過關 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽16日登場，世界球后穩坐136周的戴資穎，首輪輕鬆直落二擊敗新加坡楊佳敏後，明天（18日）16強賽事將要對上泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN ），持續往衛冕之路邁進。

世界第一的戴資穎去年擊敗大陸陳雨菲拿下印尼公開賽冠軍，此次除了力拚衛冕，也因為今年印尼公開賽延後開打，導致積分下修，目前第二的日本奧原希望沒有保分壓力，而落至第三的陳雨菲如果想要「篡位」，只有自己拿冠軍、且戴資穎8強止步，因此本站戴資穎也要拼持續穩坐球后寶座。

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大會第一種子的戴資穎首輪對上楊佳敏，雙方實力有段差距，因此僅以31分鐘就直落二晉級，16強將要交手目前排名23的布莎南，布莎南曾是2013年世青賽銅牌，雙方交手9次，戴資穎握有6勝，且從2017年起四連勝，戴資穎勝出應是沒有太大阻礙。

▼依瑟儂 。（圖／CFP）

▲▼ 2019蘇迪曼盃,泰國羽球隊,依瑟儂 。（圖／CFP）

不過戴資穎如果順利挺進8強後，很有機會對上大會第七種子的好友兼死敵依瑟儂（Ratchanok INTANON），雙方交手多達24次，戴資穎握有11勝，依瑟儂也是女單世界前10中，戴資穎唯一交手佔下風的選手。

但是雙方最近一次交手在今年4月的馬來西亞公開賽，戴資穎以直落二中止交手二連敗，因此仍有機會一拼，進入四強的話，則有機會對上日本山口茜或是韓國成池鉉；陳雨菲、奧原希望、印度辛度（PUSARLA V. Sindhu）都在籤表下半部，要等到決賽才有機會碰頭。

男單一哥周天成首輪也是輕取泰國過關，不過16強將要交手大陸林丹，重返世界第三的周天成和林丹交手9次，周天成只有2勝，且曾遭遇四連敗，不過最近一次交手是在今年4月亞錦賽，周天成三局後勝出，中止連敗紀錄，若順利過林丹這關，8強可能交手印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE ）。

▼周天成 。（圖／CFP）

▲ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽戴資穎
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