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中職／彭政閔第一次出國　笑稱自費去撿球

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔回到故鄉高雄，16日、17日在澄清湖球場主場進行告別戰。恰恰說，自己對於兒時棒球記憶不深，但對於自己第一次出國，印象相當深刻，他笑說：「那時是日本辦邀請賽，我自費2萬出國，但主要是去撿球的。」

彭政閔在1993年入選IBA世界青少棒錦標賽中華青少棒代表隊，但他在1992年便受邀到日本打邀請賽，那是他第一次出國，「那時是交流賽而已，只有出賽一兩場吧，我多數時間都在撿球。」

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啟蒙恩師鄭百勝在彭政閔的棒球生涯，扮演重要角色，包括傳授選球觀念，恰恰說：「以前國小、國中都是第一棒為主，一直到高二才成為球隊中心棒次；我腳程也不快，但一直都是第一棒，師傅（鄭百勝）說，不要隨便揮擊，選好球再攻擊，練習時也是如此，大概從小學就有這樣的觀念，長久下來也成習慣。」目前，彭政閔累積941次保送、90次故意保送，是中職唯一保送數破千的選手。

「但現在時代變了，現在的選手注重長打能力，面對差不多的球就攻擊。」職棒生涯進入第19年，彭政閔看到棒球的變化，特別是赴美進修時，有了更深的感受，「美國自主訓練中心很多，指導內容其實和美職體系的教練是相當對立；訓練中心教的東西都是同一套，要選手展現打擊能力，但美職教練必須從團隊角度思考，所以會希望每位選手發揮自己的價值，並非只要強攻。」

關鍵字： 彭政閔中信兄弟中華職棒
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