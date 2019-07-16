世足資格賽／中日韓最被期待來台　選舉前恐上演兩岸大戰

▲中華男足。（圖／中華足協提供）



記者林育正／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額。雖然中華男足晉級機會渺茫，但球迷和球員最期待的，莫過於抽中第1檔次的中國、日本和南韓等話題球隊來台。

各隊依照6月的FIFA世界排名分配檔次，125名的中華男足排在第3檔次。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽。第1檔次有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿聯酋、沙烏地阿拉伯以及中國8隊，因此中日韓3支話題球隊有機會來台。

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小組賽將在今年9月至明年6月進行主客場共8場比賽，10個比賽日有6個在明年1月11日總統大選前。因此若抽到中國，有可能在選舉前的敏感時期挑戰台灣主場，對戰充滿話題性，現場球迷反應也將是一大看點。

▲中國旅歐明星前鋒武磊。（圖／達志影像／美聯社）



除了中國之外，去年才代表亞洲征戰世界盃的日本和南韓在國內有不少忠實球迷。球員想和頂尖球員交手，球迷也想看顏值、在台灣人氣實力兼具的強隊，若日本或南韓能來台，勢必能達到提升票房和足球關注程度。

而西亞球隊雖然實力不俗，但征戰舟車勞頓比賽更有時差普遍不受青睞，對國內球迷也沒有太大吸引力。此外第4檔次的土庫曼更有賽前更動主場，造成中華男足長途跋涉的黑歷史。

第2檔次除了一票西亞球隊之外，就算是實力較弱的越南，近年進步也有目共睹，過去已來台成功踢館，非常不好對付。第4檔次香港、土庫曼等隊也不好對付。2018世足資格賽中華男足在小組賽碰上泰國、越南和伊拉克慘淡全敗沒拿到積分。這次對上前兩個檔次球隊若能拿下積分，就已是一大進步。

▲日本新星南野拓實。（圖／達志影像／美聯社）