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2022世足亞洲資格賽抽籤　愛爾達直播

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▲▼中華男足、李茂。（圖／中華足協提供）

▲中華男足。（圖／中華足協提供）

體育中心／綜合報導

繼美洲盃足球賽之後，最挺足球的愛爾達電視又帶來好消息，台灣時間7月17日下午4點45分，將愛爾達電視將透過體育1台(中華電信MOD CH 200) 、Hami Video 及 ELTA TV影視，現場直播2022年卡達世界盃會外賽亞洲區第二輪暨2023年亞洲盃資格賽抽籤儀式，第一手為大家帶來中華隊將對上哪些亞洲強權。

世界排名第125位 中華被列為第三檔次

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上一屆會外賽成功凝聚國內球迷士氣的中華隊，目前世界排名為125，本屆抽籤被列為第三檔次，同組將有四名對手，小組前二才有機會晉級會外賽第三輪。中華隊在英國教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)帶領下近況不錯，上個月兩場國際友誼賽1勝1和，6月11日更在客場以2：0打敗香港，拿下52年來對香港的第一勝，意義重大。

會外賽九月開踢 足協力拚組建最強中華隊

對上香港時獨進兩球的陳浩瑋，剛剛轉戰香港東方龍獅，近況不錯的他，將成為中華隊在會外賽非常重要的戰力。再加上隊長陳柏良在中場的節奏掌控、前鋒朱恩樂、中場吳俊青、溫智豪的破壞力，中華男足前場攻勢戰力不差。後防線上的王睿、陳庭揚也都越來越成熟，中華隊的戰力正在穩定成長中。雖然在亞洲區足球實力，還是以日本、南韓和澳大利亞、卡達等實力較為突出，但如果能對上這些強隊，對中華隊的經驗值將是非常大的幫助。

關鍵字： 世足資格賽中華男足
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