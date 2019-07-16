瓊斯盃／U19攜手NBA探花巴瑞特退美國　薛佛德也有NBA夢

▲薛佛德（Grant Shephard） 。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

2017年U19世界盃，加拿大在四強賽爆冷擊敗美國，並且在冠軍賽力退義大利奪得隊史首冠。當時的成員之一，今年隨著UBC英屬哥倫比亞大學來台的薛佛德（Grant Shephard），用「驚奇之旅」來形容那一年，目前20歲的他，目標在未來隨著昔日U19隊友，今年NBA選秀探花巴瑞特（R.J. Barrett）腳步挑戰NBA。

當年美國U19名單包括迪亞洛（Hamidou Diallo）、奧克基（Josh Okogie）、赫爾特（Kevin Huerter）這幾位已經在NBA的球員，瑞迪許（Cam Reddish）、華盛頓（P.J. Washington）也在今年選秀會上獲得青睞，整體戰力並不差。但仍在四強賽踢到鐵板，巴瑞特隻手遮天狂轟38分、13籃板、5助攻，帶領加拿大99比87挺進冠軍賽。

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該場替補上陣28分鐘，7投5中攻下12分、5籃板的薛佛德以「驚奇之旅」形容那年的U19，而他也看好巴瑞特在NBA的發展，「我相信巴瑞特能夠發展得很順利，我跟他一起打過球，知道他的天賦有多高，同時他也是自我要求高、相當自律的一名球員。」

在面對菲律賓Mighty Sports的2名NBA資歷長人柏克曼（Renaldo Balkman）、恩迪亞（Hamady N’Diaye）的比賽中，薛佛德斬獲14分、8籃板、2阻攻，最後球隊以87比116遭痛宰。

賽後這位20歲208公分長人透露，這是場非常難打的比賽，尤其他從拿坡里世大運趕過來台灣打瓊斯盃，這兩天都沒好好休息依然在調整時差的狀態。不過透過這次的比賽，他也知道自己還有哪方面需要加強，為未來投入NBA選秀做準備。