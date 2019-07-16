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英超冠軍曼城隊襲席捲亞洲　ELEVEN SPORTS獨家轉播

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▲▼英超冠軍曼城隊強勢來襲席捲亞洲。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

▲英超冠軍曼城隊強勢來襲席捲亞洲。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

體育中心／綜合報導

英超亞洲盃來啦！想看足球不用熬夜！本賽季英超冠軍曼城將和紐卡索聯、西漢姆聯、狼隊一起齊聚南京和上海，7月17日（周三）在南京奧林匹克體育中心捉對廝殺，三四名決賽和冠軍決賽將於7月20日（周六）在上海虹口體育場進行。新的英超賽季將在8月10日開始，身為英超獨家轉播的優質體育頻道ELEVEN SPORTS搶先帶來英超亞洲盃為今年的英超賽季熱身！

英超亞洲盃自2009年在北京舉辦之後，時隔十年再次來到中國，也是首次在中國兩個不同城市舉辦，本賽季英超聯賽衛冕冠軍曼城俱樂部將第三次來到亞洲參賽，2013年曾經奪冠，今年帶著英超王位來勢洶洶，勢在必得。另外三支球隊同樣虎視眈眈，紐卡索聯是繼2003年首屆英超亞洲盃之後第二次參賽，西漢姆聯曾在2009年參加了在北京舉辦的比賽，狼隊將首次在英超亞洲盃上亮相。

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各隊也公布亞洲盃的主力球員名單，曼城冠軍陣容包括奪冠的最大功臣「丁丁」德布勞內(Kevin de Bruyne)、大衛•席爾瓦(David Silva)、斯特林(Raheem Sterling)、B.席爾瓦(Bernardo Silva)等人，西漢姆聯派出哈維爾•赫南德斯(Javier Hernández)和耶莫蘭高(Andriy Yarmolenko)領軍，這次亞洲盃還將身披新號碼出戰。紐卡索聯則是讓韓裔奇誠庸以及舒維爾(JonjoShelvey)、拿修斯(Jamaal Lascelles)及門將杜巴夫卡(Martin Dúbravka)等主力出馬。而本季創下隊史最佳紀錄的狼隊，包括隊長考迪(Conor Coady)和魯本•內維斯(Ruben Neves)等一線球員都將造訪亞洲，四隊球星雲集，球賽精采可及。

7月17日、20日足球迷只要打開ELEVEN SPORTS就可以看到原汁原味的英超比賽，不只高畫質實況播出，下載手機APP更可隨走隨看，七月份訂閱ELEVEN SPORTS APP可享優惠價，不僅多送你一個月觀看，還有機會抽中ELEVEN SPORTS 專屬好禮喔！足球迷準備好了嗎？轉播零時差，下班後別忘記呼朋引伴，提前感受英超賽季的來臨。

▲▼英超冠軍曼城隊強勢來襲席捲亞洲。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

▲英超亞洲盃轉播時間。（圖／ELEVEN SPORTS提供）

關鍵字： 英超曼城英超亞洲盃
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