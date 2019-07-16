詹皇2K20能力值97連10年最強　和AD雙人組也第一

▲詹皇連10年2K能力值聯盟第1。（圖／翻攝自推特／Complex Sports）



記者張曜麟／綜合報導

一直以來2K遊戲的能力值就是評價球員的一項依據，16日NBA 2K遊戲官方公布最新的2K20的能力值，最高的仍由詹姆斯(LeBron James)奪下，他的能力值高達97，這也是「詹皇」連續10年登上能力值最高球員的寶座。另外詹姆斯與戴維斯(Anthony Davis)的雙人組，能力值也是排聯盟第1。

詹姆斯上季轉戰湖人，儘管未能率隊闖入季後賽，但詹姆斯的個人能力依舊無庸置疑，場均繳出27.4分、8.5籃板、8.3助攻，完全不像已經34歲的老將。已經征戰聯盟16年的詹姆斯，在今年2K遊戲中，能力值還是高達97位居全聯盟第1，這也是「詹皇」連續10年都登頂，從2K11到2K19，詹姆斯能力值分別為，97、98、98、99、98、94、96、97、98，皆屬聯盟第一。

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今年除了詹姆斯能力值達97之外，還有另一人也是97，那就是剛轉戰快艇的雷納德(Kawhi Leonard)，不過在綜合評比上，2K仍把「TOP1」給了詹姆斯，聯盟第一人當之無愧；另外3到5名分別是安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的96、杜蘭特(Kevin Durant)的96以及哈登(James Harden)的96，柯瑞(Stephen Curry)則是排在第6名，能力值為95。

除了個人能力值之外，2K也公布了今年備受矚目的雙人組合能力值，第1名的就是詹姆斯與戴維斯的組合，能力值高達95.5、第2名是雷納德和喬治(Paul George)的組合，能力值為95、第3名是杜蘭特和厄文(Kyrie Irving)的組合，能力值為93.5、第4名是哈登和衛斯布魯克(Russell Westbrook)的組合，能力值為93。

▲詹皇與戴維斯的組合能力值聯盟第一。（圖／翻攝自推特／NBA 2K20）