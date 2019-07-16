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交易價值更勝邦格納　響尾蛇左投引太空人費城人爭搶

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▲響尾蛇先發左投雷伊（Robbie Ray）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇先發左投雷伊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟交易市場過去一個月來，巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）一直都是市場討論度最高的左投，但自響尾蛇雷伊（Robbie Ray）交易風聲傳出後，有專家認為瑞伊的交易價值更勝邦格納，將成為市場最受關注的先發左投。

根據大聯盟報導，雷伊近日引起太空人和費城人的交易興趣。而球團內部人士認為，雷伊的交易討論度提高，最主要有大關鍵因素在於，雷伊將於2020年季後投入自由市場，比起今年季後獲得自由身的邦格納，球團有更多的掌控時間。

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不過雷伊的控球是比較大的問題，本季先發出賽20場主投111局，丟出56次保送在國聯排行第一，但他在三振效率方面優於邦格納，平均每9局可以送出11.8次三振，邦格納則是9.3次。

響尾蛇目前戰績47勝47敗、勝率剛好5成，雖然差距道奇多達14.5場勝差，幾乎沒有分區冠軍的希望，但他們仍有拚國聯外卡的機會，只差費城人1.5場勝差。未來兩週的戰績走向，也直接決定響尾蛇的交易態度。

目前太空人和響尾蛇都希望補進雷伊拚季後賽，太空人因先發皮卡克（Brad Peacock）肩傷復原不如預期，雷伊的加入將能與韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）共組三本柱。至於費城人先發輪值同樣有表現不穩的問題，現在非常需要一名像雷伊一樣的投手來穩住國聯外卡第二席位。

▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人王牌左投邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 響尾蛇雷伊邦格納
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