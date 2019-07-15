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瓊斯盃／互飆20分對抗　陳盈駿大讚吳永盛企圖心

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，陳盈駿。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳盈駿砍20分助中華藍擊退中華白。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

每年瓊斯盃的重頭戲之一「藍白內戰」，陳盈駿、吳永盛互別苗頭各砍下全隊最高20分，不過藍隊在劉錚、胡瓏貿的火力支援下以87比77獲勝。陳盈駿表示，此役很開心看見白隊的拚勁，也看到吳永盛的企圖心。

「我們在這之前打過2場練習賽，彼此都非常熟悉。很高興能看到白隊展現無所畏懼的精神，球場上奮力對抗學長，」陳盈駿說道，「雖然第3節我們擴大到20分領先，不過他們也沒有放棄，這是一支態度非常好、天賦非常高的球隊。」

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此役吳永盛首節狂轟12分，幫助白隊建立25比17優勢，次節藍隊掌握節奏後以5分反超，易籃後籃隊單節狂轟濫炸31分，將領先擴大到20分，不過決勝節白隊仍沒有放棄任何希望，逼得藍隊換上陳盈駿、劉錚、胡瓏貿3名旅外球員穩住陣腳，最終才以10分之差獲勝。

陳盈駿表示，他非常清楚吳永盛強烈的好勝心優點，兩人場上不對對抗、互相砥礪，雖然球場打得火熱，但私下仍是好朋友，「想當年打白隊的時候，我也都會觀摩李學林、洪志善、蘇翊傑等大前輩，希望有天能夠銜接上來接下學長的位置，這就是瓊斯盃藍白對抗的特點，年輕球員必須展現這樣的企圖心。」

▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，吳永盛。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳永盛不遑多讓也砍下20分。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍中華白陳盈駿吳永盛
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