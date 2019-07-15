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富邦勇士申請ABL但不會退出SBL　將保留二軍打SBL

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲第16季SBL冠軍富邦勇士。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

中華職籃大聯盟CBL宣告破局，一心想要經營主場模式的富邦勇士據傳申請加盟東南亞跨國職業聯盟ABL，循序澳門的模式與寶島夢想家共存。不過這並不代表他們將退出SBL，據內部人士透露，應該還會保留一隊打SBL。

CBL中華職籃大聯盟「715表態大限」，富邦、璞園、裕隆都表態不參加，宣告台籃職業化破局，之後更傳出第16季SBL冠軍富邦勇士，以申請加入ABL，並以新莊體育館為主場，實現球團一直以來期盼的主場經營模式。

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富邦育樂總經理蔡承儒，曾經在媒體餐敘時透露，自己經營籃球隊的理想就是全主場模式，但CBL所開出來的條件，與SBL相同是採取共用場地全台巡迴的模式，不僅如此，CBL所開出的未來藍圖，與SBL相去不遠，意義並不大。而當時蔡承儒也提出認養新莊體育館，與中華職棒富邦悍將的新莊棒球場，共同打造「大新莊主場」的理想。

根據《中央社》報導，富邦勇士已經向ABL正式提出申請加盟，不過礙於台灣已有立足彰化的寶島夢想家一支球隊，根據ABL規定方圓500里之內一個國家只能有一支球隊，這方面等技術層面問題尚未排除，雖然ABL聯盟方日前也派官員來台與富邦開會，但至今也還沒定案。

球團內部人士透露，若富邦勇士順利加入ABL，也不代表會退出SBL，他們依然會保留一支二軍在SBL。雖然ABL在登錄大限之前能夠頻繁地更換球隊本土、3外援名單，不過過去SBL並沒有這樣的前例，一但富邦加入ABL後，這方面仍需要去協調。

總部設立於菲律賓的ABL聯盟，主要目標是要扶持東南亞其他國家籃球發展，像是越南、泰國、香港、馬來西亞等球隊，該ABL球隊都有參戰本土聯賽，不過他們球隊名單會依照兩個聯盟的規定做調整，賽程的部分則是球隊與本土聯賽、ABL協調。

對此富邦球團表示，「現階段對傳聞說法，暫時不予回應，球隊若有更進一步的計畫，會在第一時間向外界及球迷報告。」

▲▼夢想家「夢想粉紅女孩日」，田壘奪10分。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家看板球星田壘。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： SBL富邦勇士ABL寶島夢想家
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