運動雲

>

世大運／拿坡里閉幕中華隊9金史上次佳　2021成都主辦

ETtoday運動雲

▲世大運李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）

▲世大運李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

第30屆世界大學運動會14日在義大利拿坡里落幕，下屆賽事將於2021年在大陸成都舉行。本屆世大運中華隊以9金13銀10銅坐收，獎牌榜排第七。

今年拿坡里舉辦項目大幅縮水，比賽項目僅剩18種，中華隊也只派出131名運動員、參與13種競賽，行前體育署設定目標奪7金，沒想到選手在異鄉賽場上依舊大放異彩，一口氣斬獲9面金牌，改寫台灣境外參加世大運最多金的紀錄。過去中華世大運代表團在境外最多金紀錄，是2007、2009與2011年3度摘下7金。

請繼續往下閱讀...

中華代表團在今年世大運有不少新的突破，除了射擊摘下隊史最佳的三面金牌，競技體操靠著「鞍馬王子」李智凱在鞍馬項目風光寫下二連霸，唐嘉鴻在單槓也如願奪冠，體操首度包辦雙金同樣創下了隊史最佳紀錄。

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，體育署長 高俊雄。（圖／大專體總提供）

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，體育署長 高俊雄。（圖／大專體總提供）

此外，泳將王星皓在男子200公尺混合式鍍銅，拿下台灣史上第一面世大運游泳獎牌，跆拳道女將蘇柏亞也拿下女子53公斤級對打金牌，這些都是今年世大運的收穫。

拿坡里世大運結束，兩年後將由中國成都接手主辦世大運，閉幕典禮上，成都市長羅強也以大家長的身分，歡迎各位到成都作客，也強調成都的1600萬市民將會熱情歡迎來自各國的菁英運動員，2021大家相約一起成都見。

▲▼ 蘇柏亞 。（圖／大專體總）

▲世大運跆拳道女子53公斤級對打金牌，蘇柏亞 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 拿坡里世大運.世大運中華隊李智凱唐嘉鴻王星皓蘇柏亞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

推薦閱讀

世大運／「大器晚成」王星皓奪台灣游泳首牌　混合式逼近世界水準

世大運／對打睽違4年摘金　跆拳累計1金6銀2銅

世大運／超越體育署7金目標　中華13日止9金13銀10銅排第7

世大運／唐嘉鴻奪金大嘆揚眉吐氣　世錦賽回歸全能登場

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一與西武雙獅會　送王子飯店住宿券

20.2秒差距　林祐樂高盜壘阻殺率關鍵

3柏金斯批保羅太自傲很少鼓勵隊友

4喬帥手握16座大滿貫離納達爾不遠

5富邦勇士申請ABL　保留二軍打SBL

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

5CBL職籃確定破局　3隊表態不打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366