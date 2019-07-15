世大運／拿坡里閉幕中華隊9金史上次佳　2021成都主辦

▲世大運李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

第30屆世界大學運動會14日在義大利拿坡里落幕，下屆賽事將於2021年在大陸成都舉行。本屆世大運中華隊以9金13銀10銅坐收，獎牌榜排第七。

今年拿坡里舉辦項目大幅縮水，比賽項目僅剩18種，中華隊也只派出131名運動員、參與13種競賽，行前體育署設定目標奪7金，沒想到選手在異鄉賽場上依舊大放異彩，一口氣斬獲9面金牌，改寫台灣境外參加世大運最多金的紀錄。過去中華世大運代表團在境外最多金紀錄，是2007、2009與2011年3度摘下7金。

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中華代表團在今年世大運有不少新的突破，除了射擊摘下隊史最佳的三面金牌，競技體操靠著「鞍馬王子」李智凱在鞍馬項目風光寫下二連霸，唐嘉鴻在單槓也如願奪冠，體操首度包辦雙金同樣創下了隊史最佳紀錄。

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，體育署長 高俊雄。（圖／大專體總提供）

此外，泳將王星皓在男子200公尺混合式鍍銅，拿下台灣史上第一面世大運游泳獎牌，跆拳道女將蘇柏亞也拿下女子53公斤級對打金牌，這些都是今年世大運的收穫。

拿坡里世大運結束，兩年後將由中國成都接手主辦世大運，閉幕典禮上，成都市長羅強也以大家長的身分，歡迎各位到成都作客，也強調成都的1600萬市民將會熱情歡迎來自各國的菁英運動員，2021大家相約一起成都見。

▲世大運跆拳道女子53公斤級對打金牌，蘇柏亞 。（圖／大專體總提供）