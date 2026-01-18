運動雲

陳鏞基將告別球場　林智勝談世代交替：差不多啦！只剩王勝偉

▲ 味全龍春訓 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／雲林報導

味全龍18日開訓並公布新球季教練團名單，去年球季結束後正式引退的「大師兄」林智勝，新賽季轉任一軍助理打擊教練，展開教練生涯新篇章。談到角色轉換，林智勝坦言自己並非要「教動作」，而是希望在選手與教練之間，扮演能溝通、能理解彼此想法的橋樑。

而談到老戰友陳鏞基引退話題，林智勝也展現一貫幽默。他笑說世代交替是很正常的事，「差不多了啦，只剩王勝偉了。」不過隨即也送上祝福，強調在這個時間點退役並沒有不好，相信他沒有想很久，是想清楚再做的決定，應該不會留下遺憾。

對於轉換新身份，林智勝透露，其實去年秋訓期間就已先實習教練工作約一個月，讓他更確定方向。他指出，技術層面能站上職棒舞台的選手其實差距不大，真正拉開差別的是心態，「怎麼看待結果、怎麼面對訓練與比賽，能不能保持正面的能量，這才是關鍵。」他也強調，教練的工作在於引導選手，把平時學到的東西慢慢轉化到比賽中。

對於未來是否出國進修，林智勝給自己設定務實目標，表示會先觀察球隊需求，不論在一軍或二軍，只要發現球隊哪個環節特別需要補強，再有方向地出去學習，「這樣比較有目標，也能真的補到球隊需要的細節。」

至於林智勝新賽季的實際定位，總教練葉君璋也補充說明，一開始將以一軍為主，「原本有考慮讓他在二軍，但最後還是覺得放在一軍，對球隊幫助最大。」林智勝也表示，不論在一軍或二軍，自己想做的事情其實都一樣，就是把經驗分享給年輕球員，協助他們成長。

關鍵字： 味全龍林智勝教練團陳鏞基職棒

