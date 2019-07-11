世大運／唐嘉鴻奪金大嘆揚眉吐氣　世錦賽回歸全能登場

▲唐嘉鴻（左）和師大隊友徐秉謙。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／綜合報導

體操好手唐嘉鴻兩年前在台北世大運因為腳踩出界錯失獎牌，這次從拿坡里帶回單槓金牌，步出機場好心情全寫在臉上，「2017年沒拿獎牌的遺憾，也算是揚眉吐氣。」而他也透露10月的世錦賽也將出戰全能，幫助自己和中華隊爭取奧運資格。

唐嘉鴻因為腳傷在亞錦賽和世大運地板和跳馬都沒有登場。不過這次在單槓決賽，難度提升到6.3分比去年世錦賽的6.1更高，總分14.7分奪金。「感覺非常光榮，我第1個開心的點是這次難度算比較高的，我終於可以比較乾淨又完美地呈現。第2個是分數爬到第1名非常激動，也算是揚眉吐氣。」

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而唐嘉鴻的教練翁士航，更預告他接下來將有更高難度的演出。「如果這種條件下我們不敢執行高難度，世錦賽往6.4、6.5挑戰那不可能。6.5、6.6的挑戰真的滿大的，很擔心身體狀況無法負荷。」

從幾個月前的全大運無法上場到現在世大運摘金，唐嘉鴻坦言過程非常辛苦。而在10月的重點大賽世錦賽，將出戰全能。屆時假如成隊排名前12名、全能前12或是單項前3，將獲得奧運門票。若是以成隊方式取得資格，我國將取得4個參賽名額，因此唐嘉鴻的全能表現更顯得關鍵。

「他真的很爭氣，看到他這樣眼淚要掉下來了。他身上傷很多，他又很拚很正面，很貼心，但給自己的壓力也很大。」翁士航稱讚唐嘉鴻表示。