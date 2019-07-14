運動雲

>

世大運／超越體育署7金目標　中華13日止9金13銀10銅排第7

ETtoday運動雲

▲世大運網球男單，曾俊欣摘金。（圖／大專體總提供）

▲世大運曾俊欣摘下本屆網球第一金。（圖／大專體總提供）

記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運13日賽程結束，中華隊再獲3金1銀2銅，3金分別來自射箭反曲弓混雙、跆拳道對打女團及網球男單，也達成賽前體育署設定的7金目標。中華隊賽程全部結束，最終拿下9金13銀10銅，排獎牌榜第7。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣也在拿下女團銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙的男子成隊奪下銀牌。

請繼續往下閱讀...

中華隊5日一日進帳雙金，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

6日射擊的楊昆弼、劉宛渝在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能拿銅牌。游泳王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

▲唐嘉鴻 。（圖／大專體總提供）

▲唐嘉鴻單槓奪金。（圖／大專體總提供）

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻於單槓收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬拿下銀牌。接著陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團也收下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

9日桌球混雙廖振珽／蘇珮綾再添一銅。射擊余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙奪金。跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級獲銅、陳宥庄女子57公斤級則是拿下銀牌。

10日跆拳道對打項目，莊天羽在女子49公斤級獲得銀牌。莊貫渝在67公斤級獲得銅牌。11日中華隊沒有獎牌入袋。

▲▼ 蘇柏亞 。（圖／大專體總）

▲蘇柏亞摘金。（圖／大專體總）

12日中華隊收穫1金2銀1銅，金牌來自跆拳道女子53公斤級的蘇柏亞，決賽以10比4自去年亞運後再度擊敗南韓的河敏娜，踢下中華代表團在跆拳道的第1金。雙銀則分別來自網球李亞軒／李珮琪的女雙，以及射箭複合弓陳界綸／陳怡瑄的混雙。銅牌同樣為射箭，由陳怡瑄、林明靜在複合弓女團擊敗俄羅斯拿下。

13日中華隊再進帳3金，先有射箭魏均珩與彭家楙攜手在反曲弓混雙以5比3擊退日本組合石井悠太與堀口理沙，拿到射箭隊本屆首面金牌。

接著跆拳道對打女團靠著蘇柏亞、陳宥庄、莊貫渝以及馬婷霞，在決賽以19比17擊敗南韓，為跆拳道摘下第2面金牌。

▲▼ 世大運跆拳道團體賽 。（圖／大專體總）

▲跆拳道女子團體賽中華隊奪金。（圖／大專體總）

網球男單金牌戰，「夜市球王」曾俊欣面對烏茲別克的索塔諾夫(Khumoyun Sultanov)，在失掉一盤的情況下上演逆轉，最終拿下金牌，成為2003年的盧彥勳，以及2017年的莊吉生後，第3位在世大運男單奪金的台將。

另外還有射箭反曲弓男團湯智鈞與魏均珩拿下銀牌、女子個人賽的彭家楙拿下銅牌，跆拳道對打男團劉威廷、何嘉欣、李孟恩與侯光武拿下1銅，網球男團整體成績也獲得1銅。

世大運將在14日進行閉幕典禮，中華隊賽程已結束，最終獲得9金13銀10銅，達成賽前體育署設定的7金目標，也是中華隊除了2017年台北世大運外，參加世大運的最佳成績。

而截至13日止獎牌榜上位居第一的仍是日本33金21銀28銅、第二為俄羅斯22金24銀36銅、第三為大陸的22金12銀8銅。

▲世大運網球男單，曾俊欣摘金。（圖／大專體總提供）

▲「夜市球王」曾俊欣。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 拿坡里世大運中華隊獎牌榜9金
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

迪麗熱巴講「維吾爾語」　影片曝光秒融化

推薦閱讀

世大運／跆拳2金6銀3銅隊史次佳　團體賽首摘金

世大運／曾俊欣逆轉奪金　台灣男單第3人

世大運／魏均珩、彭家楙混雙稱霸　射箭首金出爐

世大運／林昱堂跳遠7M75排第8　蔡瀞瑢跳高還是難過1M80

熱門新聞

中職／火爆折球棒、徒手撕毛巾　陳子豪又一怪力傳說

瓊斯盃／中華藍打出感動力退伊朗　領隊陳建州「加菜」10萬獎金

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

中職／林智勝滿貫砲轟破紀錄　葉家淇150公里火球連發

世大運／曾俊欣逆轉奪金　台灣男單第3人

中職／味全不要索沙等級洋將　以知念廣彌等追夢人為目標

讀者回應

﻿

最新新聞

1美國羽賽台將三組進冠軍戰

2藍鳥終結者按摩手肘神經發炎

3小威教練：喬帥比費納更強

4AD：不想受擺佈加湖人想掌控生涯

5霍華德想回湖人遭到拒絕

熱門新聞

1折球棒、撕毛巾　陳子豪又一傳說

2瓊斯盃／陳建州給中華藍10萬獎金

3選秀後國外測試　兄弟：違反道德

4林智勝滿貫破紀錄　葉家淇飆火球

5世大運曾俊欣男單逆轉奪金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

高國慶代打清壘安建功　助統一6比4斷富邦六連勝 7/12富邦悍將VS統一獅

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366