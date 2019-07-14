世大運／超越體育署7金目標　中華13日止9金13銀10銅排第7

▲世大運曾俊欣摘下本屆網球第一金。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運13日賽程結束，中華隊再獲3金1銀2銅，3金分別來自射箭反曲弓混雙、跆拳道對打女團及網球男單，也達成賽前體育署設定的7金目標。中華隊賽程全部結束，最終拿下9金13銀10銅，排獎牌榜第7。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣也在拿下女團銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙的男子成隊奪下銀牌。

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中華隊5日一日進帳雙金，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

6日射擊的楊昆弼、劉宛渝在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能拿銅牌。游泳王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

▲唐嘉鴻單槓奪金。（圖／大專體總提供）



7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻於單槓收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬拿下銀牌。接著陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團也收下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

9日桌球混雙廖振珽／蘇珮綾再添一銅。射擊余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙奪金。跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級獲銅、陳宥庄女子57公斤級則是拿下銀牌。

10日跆拳道對打項目，莊天羽在女子49公斤級獲得銀牌。莊貫渝在67公斤級獲得銅牌。11日中華隊沒有獎牌入袋。

▲蘇柏亞摘金。（圖／大專體總）



12日中華隊收穫1金2銀1銅，金牌來自跆拳道女子53公斤級的蘇柏亞，決賽以10比4自去年亞運後再度擊敗南韓的河敏娜，踢下中華代表團在跆拳道的第1金。雙銀則分別來自網球李亞軒／李珮琪的女雙，以及射箭複合弓陳界綸／陳怡瑄的混雙。銅牌同樣為射箭，由陳怡瑄、林明靜在複合弓女團擊敗俄羅斯拿下。

13日中華隊再進帳3金，先有射箭魏均珩與彭家楙攜手在反曲弓混雙以5比3擊退日本組合石井悠太與堀口理沙，拿到射箭隊本屆首面金牌。

接著跆拳道對打女團靠著蘇柏亞、陳宥庄、莊貫渝以及馬婷霞，在決賽以19比17擊敗南韓，為跆拳道摘下第2面金牌。

▲跆拳道女子團體賽中華隊奪金。（圖／大專體總）



網球男單金牌戰，「夜市球王」曾俊欣面對烏茲別克的索塔諾夫(Khumoyun Sultanov)，在失掉一盤的情況下上演逆轉，最終拿下金牌，成為2003年的盧彥勳，以及2017年的莊吉生後，第3位在世大運男單奪金的台將。

另外還有射箭反曲弓男團湯智鈞與魏均珩拿下銀牌、女子個人賽的彭家楙拿下銅牌，跆拳道對打男團劉威廷、何嘉欣、李孟恩與侯光武拿下1銅，網球男團整體成績也獲得1銅。

世大運將在14日進行閉幕典禮，中華隊賽程已結束，最終獲得9金13銀10銅，達成賽前體育署設定的7金目標，也是中華隊除了2017年台北世大運外，參加世大運的最佳成績。

而截至13日止獎牌榜上位居第一的仍是日本33金21銀28銅、第二為俄羅斯22金24銀36銅、第三為大陸的22金12銀8銅。

▲「夜市球王」曾俊欣。（圖／大專體總提供）