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世大運／跆拳2金6銀3銅隊史次佳　團體賽首摘金

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▲▼ 世大運跆拳道團體賽 。（圖／大專體總）

▲跆拳道女子團體賽中華隊奪金。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導

跆拳道中華隊在此次拿坡里世大運，共拿下2金、6銀、3銅，且隊史第1次在團體賽獲得金牌，而蘇柏亞也成為隊史首位單屆世大運獨拿2金的選手。

中華隊隊史在世大運最佳成績，是2007年曼谷世大運，該屆拿下3金、1銀、3銅，且當時跆拳道項目只有對打，品勢項目從2009年貝爾格勒世大運開始設置，中華隊2015年才首度派隊。

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此次中華隊首金由去年雅加達-巨港亞運奪金的蘇柏亞，在女子53公斤級封后，她也是本次世大運評估奪金機會最高的選手，直到最後一天的團體賽，中華隊才又進帳第2面金牌。

2015年光州世大運，首次設置團體賽項目，但非正規的5對5，而是3對3，當時女團獲得銅牌，是隊史首面團體賽獎牌，本屆又改為4對4，當時光州行，也是中華隊首次派隊參加品勢項目。

加入品勢5個項目，以及對打團體賽後，也增加奪牌機會，這次由蘇柏亞、陳宥庄、莊貫渝以及馬婷霞組成的女團，進帳中華隊隊史首面團體賽金牌，2金、6銀、3銅也是隊史第2佳成績。

此次奪獎名單如下

金牌：

蘇柏亞（女子53公斤級）、女子團體（蘇柏亞、陳宥庄、莊貫渝、馬婷霞）

銀牌：

莊天羽（女子49公斤級）、陳宥庄（女子57公斤級）、蘇佳恩（品勢女單）、品勢男團（李晟綱、陳柏凱、黃聖鵬）、女團（陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜）、混雙（陳柏凱、李婕瑜）

銅牌：

劉威廷（男子80公斤級）、莊貫渝（女子67公斤級）、男子團體（劉威廷、何嘉欣、侯光武、李孟恩）

▲▼ 世大運跆拳道團體賽 。（圖／大專體總）

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運蘇柏亞
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